Los Céspedes: nuevas obras para 25 años, con aportes de socios y jugadores, y la bandera en lo más alto

La Ciudad Deportiva Los Céspedes tuvo este lunes la inauguración de las obras finalizadas de la Fase I de la Misión Walter Ferreira, en recuerdo al kinesiólogo histórico de los albos y de la selección uruguaya, llevadas adelantes entre el Club Nacional de Football y la Comisión de Los Céspedes.

El presidente de dicha comisión, Francisco Maronna, destacó el trabajo presentado públicamente este lunes, con obras que servirán para el complejo por los próximos 25 años.

Nacional inauguró las obras finalizadas de la Fase I de la “Misión Walter Ferreira” en la Ciudad Deportiva Los Céspedes

“Consiste en obras de sanidad, una sanidad nueva, modelo, para toda la institución. Unos vestuarios nuevos con zona de agua, zona de recuperación, con toda la última tecnología para la recuperación de jugadores”, dijo a Referí al contar las nuevas instalaciones de esta primera fase, que se completa con los vestuarios, el área de sanidad y el gimnasio “dándole una unidad funcional y estructural”, y un nuevo espacio de utilería.

#NacionalTV te muestra los detalles de la Fase I de la “Misión Walter Ferreira” en la Ciudad Deportiva Los Céspedes #OrgulloNacional #DaleBolso pic.twitter.com/iIjyNVlN4E — Nacional (@Nacional) December 21, 2021

“Es la unidad deportiva más completa y avanzada en Sudamérica”, destacó Maronna en la presentación realizada, en la que estuvo el nuevo presidente del club, José Fuentes, y el presidente saliente, José Decurnex, ahora al frente de la Comisión de Patrimonio y Obras.

En las imágenes divulgadas se pudo ver cómo esta nueva instalación cuenta con todos esos espacios interconectados, con la novedad de la piscina para recuperación, un sauna y una zona de nutrición, entre otras áreas.

“También, algo que no se ve, que es toda la parte de infraestructura subterránea, que no solo alimenta a las obras nuevas sino a toda la ciudad deportivo de futuro”, destacó Maronna. “En eso se incluye a la red de potencia y eléctrica, a la red de fibra óptica y comunicaciones, a la red de saneamiento de toda la ciudad, a todo lo que son los pluviales, el tema hídrico… Ya no solo pensando para alimentar estas dos unidades nuevas, sino para todo lo que se viene después”, explicó.

En ese punto mencionó que la nueva red de saneamiento va a finalizar en una planta de tratamiento de agua, que permitirá volcar agua limpia a una cañada y reusarla.

“Además de eso inauguramos dos parques fotovoltaicos con paneles solares para poder asistir y ayudar en todo lo que es la energía limpia”, agregó.

Con el aporte del club, socios y futbolistas

Consultado sobre la inversión realizada, Maronna no dio cifras pero señaló que “todo esto tuvo un costo importante”.

“Se hizo en base a aportes de Nacional, pero mayoritariamente salió de la ley de mecenazgo, a través de mecenazgo y patrocinio, y a través de donaciones de jugadores que se van y nos dejan premio o dinero como para poder seguir continuando con las obras, que gracias a la credibilidad de esta comisión, que ven que se están haciendo cosas en serio, tenemos esa respuesta”, contó.

“Con lo que hoy se inauguró, con esta infraestructura que no se ve pero que está y es muy importante, estamos haciendo la Ciudad Deportiva de aquí a 25 años para adelante”, valoró.

Maronna también destacó otra de las obras que se hicieron: un mástil de 11 metros de altura que se ubica en una zona alta de Los Céspedes. “En él flamea una bandera como un gran símbolo de que la institución está por encima de todas las cosas, sobre los dirigentes, los jugadores y todos”, explicó.

El funcionario tricolor invitó a los socios e hinchas que quieran colaborar a que se sumen y sean parte del proyecto mediante la modalidad de socios vitalicios, que incluye además varios beneficios, como también a participar de los programas de mecenazgo y patrocinio para empresas, y a través de fideicomisos. “Ese dinero está auditado solamente para la ciudad deportiva y para determinado tipo de obras, es todo muy cristalino”, indicó.

“Entre los clubes más grandes del mundo”

Fuentes, en su primera actividad como presidente del club, valoró las obras inauguradas. “Hoy esta obra, esta Ciudad Deportiva Los Céspedes, esta Misión Walter Ferreira, nos ubica entre los clubes más grandes del mundo. Ayer escuchaba a (Pablo) Repetto decir en la televisión que la Ciudad Deportiva Los Céspedes está a la altura de los mejores clubes del mundo. Eso nos tiene que hacer sentir orgullosos", expresó.

"Esto es posible porque Nacional en estos últimos años ha recuperado la credibilidad, ha recuperado la confianza, la previsibilidad, y obviamente la gente que lleva adelante estos proyectos genera confianza, genera credibilidad, genera previsibilidad. Por eso hay gente que sigue estando dispuesta a colaborar para que estas obras se concreten", destacó Fuentes.