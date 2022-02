Los corderitos que nacieron después del desastre y le dieron esperanza a un productor

En julio de 2021 Juan Velázquez, un productor ovejero de La Macana, Florida, perdió casi toda su majada por un ataque de perros. Más de 20 ejemplares Corriedale murieron y solo siete quedaron vivos en esa oportunidad.

“El trabajo de siete años se fue en tres horas y media” lamentó el productor en ese momento, pero varios ovejeros se solidarizaron y le donaron ovinos para que su producción no se detuviera. A principio de febrero nació la primera generación de corderos de esa majada que tiene en su base la solidaridad. Los tres primeros ovinos fueron hijos de tres borregas donadas por un productor.

Juan Velázquez

Los corderitos aún no tienen nombre.

“Estamos súper contentos, arrancamos con la producción nuevamente”, dijo Velázquez a El Observador.

Le donaron 33 ovejas

Los pequeños aun no tienen nombre, aunque las encargadas de elegirlos serán las hijas pequeñas del productor. Según contó, con el tiempo los ejemplares se seleccionarán como madres.

Tras la movida de donaciones de productores, el ovejero recibió 33 ejemplares y en los próximos días recibirá un carnerno, regalado por otro productor.

Juan Velázquez

Las ovejas donadas se adaptaron bien al campo.

“Por suerte venimos superando todo aquel problema que tuvimos”, indicó y enfatizó en lo agradecido que está por la ayuda recibida.

El 30 de Julio se conoció una de las tantas tragedias del campo. A Juan Velázquez,productor de la Macana, Florida,unos perros le habían matado la mitad de su pequeña majada.Nosotros le repusimos 20 borregas. Hoy Juan nos mandó los primeros corderitos. Gente de trabajo, ejemplo 🇺🇾 pic.twitter.com/Y6DzAD6fuJ — Sebastian Da Silva (@camboue) February 13, 2022

Todos los ejemplares que fueron donados –de diferentes razas laneras– se adaptaron bien a su campo y a las praderas desde el primer momento, además, se alimentaron con fardos. Según aseguró el productor, toda la majada tiene preñez garantida. Para evitar un nuevo ataque de jaurías, Velázquez construyó un corral donde duerme la majada por las noches.

Ahora las ovejas ya están esquiladas y la lana "se ve muy bien", indicó. "Son todas ovejas grandes y la lana es muy pesada", sostuvo.

Juan Velázquez

Cuando crezcan serán seleccionados para reproducción.

“La verdad es que no tengo palabras para el gesto que tuvo la gente. Yo ya no sabía lo que iba a hacer después del ataque de los perros. Fue muy importante la llamada de otros productores que me dijeron que siga para adelante luchando, porque uno tiene una familia y vive de esto”, expresó.