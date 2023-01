Los destinos más buscados para turismo 2023: la oferta y los precios para viajar

No terminó ni está cerca de terminar la temporada de verano en Uruguay, y sin embargo, según las agencias de viaje, ya son muchos los uruguayos que comenzaron a pensar en sus próximas vacaciones: la semana de turismo, que se presenta como una oportunidad para extender el verano visitando destinos playeros.

Es por esto que a más de dos meses antes de que comience la semana de turismo, Miami, el Caribe, Salvador de Bahía y Río de Janeiro son los destinos más demandados por los uruguayos, según el director de e-commerce de 5M Travel Group —que nuclea a las agencias: Jetmar, Hiperviajes, Buemes, TocTocViajes y Tienda Viajes—, Andrés Gil.

Además en el grupo de las ciudades más vendidas a esta altura del año destaca Madrid, porque la anticipación varía según el destino y tal como explicó Gil: "Obviamente los destinos más lejanos tienen mayor anticipación, y la misma ya se ha manifestado".

Los paquetes solicitados

Más allá de cómo está la demanda actualmente, Gil —quien también es CEO de TocTocViajes—, dijo que la vedette es siempre Brasil. "Tenemos varios charters a zonas como Buzios, Recife, Rio y Salvador, pero que recién se están poniendo a la venta", afirmó respecto al nivel de ventas que tienen estas zonas actualmente.

También sostuvo que ante la falta de oferta está creciendo la demanda vía terrestre, que se viene moviendo "especialmente bien" en destinos del sur de Brasil, con Florianópolis como la estrella.

Por su parte, el director de BN Tours, Juan Barrio, sostuvo que la agencia ya armó programas para los destinos clásicos de esta semana de turismo: Brasil y Argentina, que por la diferencia en el tipo de cambio es mucho más solicitada que años anteriores.

A propósito, dijo que ya están vendiendo paquetes a Cataratas del Iguazú (desde US$ 425), Florianópolis (desde US$ 525), Buzios (desde US$ 1100), Río de Janeiro (desde US$ 1100), Porto de Galinhas (desde US$ 1300), Imbassaí (desde US$ 2800) y la Patagonia: Bariloche, Calafate y Ushuaia, para los que en los días clave, es decir, los fines de semana, ya no hay cupos.

El gerente general de Hiperviajes, Fernando Riva, coincidió con sus colegas en que los destinos más buscados por los clientes son Brasil y Argentina, y sumó a la lista de los más solicitados al Caribe. En cuánto al costo de los viajes, Riva señaló que, a excepción del país vecino, están entre 20% y 30% más caros que previo a la pandemia.

Según Barrio, en los destinos del Caribe –especialmente Punta Cana, Playa del Carmen-, el precio del viaje es desde US$ 2900; siempre con hospedaje en hoteles all inclusive cinco estrellas.

Otros destinos

Como dejó en claro el CEO de TocToc Viajes cuando ejemplificó con Madrid, además de la playa hay otros destinos a los que viajan los uruguayos en semana de turismo. Y en estos lugares "más exóticos", como los definió el director de BN Tours, es complicado armar paquetes porque no se suelen conseguir cupos aéreos. Entonces, las reservas para viajar se hacen con más anticipación, y el viaje se arma a medida del cliente.

Actualmente, las ciudades más solicitadas en este tipo de viajes son Orlando y Miami, cuyo costo depende de lo que el cliente quiera hacer en cada destino, y la capital española con un costo que ronda los US$ 1400 por persona.

La semana de la demanda

Gil sostuvo que en la semana de turismo la demanda siempre supera la oferta lo que incentiva a la anticipación de compra de los viajeros.

"Para nosotros es una de las semanas de mayor demanda en el año", afirmó, en la misma línea, Barrio, que concluyó: "El cliente que quiere viajar en semana de turismo sabe que lo tiene que planificar con tiempo".