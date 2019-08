Los docentes y la reforma educativa

La necesidad de encarar una reforma de la educación corta transversalmente a los candidatos presidenciales de los partidos políticos, aunque tengan propuestas con diferentes énfasis o estrategias tendentes a la mejora de la calidad de la enseñanza. Pero hay un área en la que todos deberían de estar de acuerdo en que es urgente apuntalar: la docencia.

Los profesores son la piedra angular de cualquier reforma porque el partido de la educación se juega adentro del aula, cuando el educador cierra la puerta y desarrolla la clase.

Cualquier reforma educativa depende de la calidad y del grado de compromiso del cuerpo docente. Y en esos dos componentes tenemos debilidades que es imprescindible tener en cuenta si se quiere evitar un tropezón del que es difícil ponerse de pie.

El Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2017-2018, realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), difundido recientemente, describe una realidad preocupante de los docentes.

El rezago (ingreso tardío, no matricularse en algún año o haber repetido algún curso) y el estatus socioeconómico más bajo en relación a quienes estudian una carrera universitaria, tiene una enorme incidencia en quienes eligen cualquier formación docente. Es decir, que en promedio y en comparación a los estudiantes universitarios, los alumnos de los centros docentes tienen una trayectoria de estudio más mediocre y provienen de estratos más bajos.

Obviamente no es un problema que haya estudiantes de magisterio o de institutos de profesores graduados de liceos públicos y que pertenezcan a hogares más desfavorecidos. El problema es que el sistema no capta a los candidatos de mejores calificaciones.

Del documento se puede inferir que la media del cuerpo docente no está preparada para responder con acierto a algunos los desafíos del presente, uno de los más acuciantes, quizás, la mejora sustancial en los resultados académicos de la educación media. Y menos aún, en su importante papel para que los jóvenes adquieran las competencias y habilidades adecuadas para desenvolverse en el mundo de hoy y que sean “capaces de acomodarse” a los cambios en la enseñanza, tanto en el contenido como en la forma, como insta la OCDE.

El otro enorme reto es conseguir el compromiso de los docentes con el eventual plan de reforma, que muchas veces se mueve al ritmo que definen los gremios de la enseñanza. Tenemos muy presente los múltiples escollos que enfrentó la reforma de Germán Rama, en la década de 1990, bombardeada por los gremios de docentes y la izquierda desde un inicio, y que en los hechos terminaron desfigurándola en muchos aspectos que eran positivos. Años más tarde, muchos secgtores de izquierda reconocieron las bondades de esas reformas, sobre todo la escuela de tiempo completo. En ese sentido, queda planteado una enorme tarea de pedagogía para el próximo gobierno –y por qué no de la política en general- de enfrentar aquellos intereses corporativos que solo quieren mantener el statu quo, aunque ello no beneficie al conjunto de la sociedad.

Los candidatos presidenciales deberían leer el documento del INEEd y advertir que cualquiera sea el ganador no tendrá una tarea sencilla pero que es determinante para mejorar la calidad de la enseñanza. Porque, como bien cita el estudio, “la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes”.