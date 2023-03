Los elogios de Polenta a Zielinski tras su paso por Nacional: “El hombre vino de frente, como a mí me gusta”

El zaguero de Nacional, Diego Polenta, habló del entrenador argentino Ricardo Zielinski tras su paso por Nacional e hizo comparaciones con Álvaro Gutiérrez, quien lo reemplazo antes de la pasada fecha del Torneo Clausura.

El defensa fue consultado en conferencia de prensa sobre qué tenía Gutiérrez, que debutó con triunfo 3-0 ante River Plate, y en su respuesta mencionó a Zielinski.

Leonardo Carreño

Diego Polenta

“Suerte”, fue lo primero que dijo que tenía el Guti. “No, creo que Álvaro transmite esa paz, esa tranquilidad que nos transmite a todos. Entiende mucho al jugador. No quiere decir que Ricardo no lo hacía, Ricardo es un excelente entrenador también, lo único que no se le dieron los resultados. Muy buena persona también”, agregó.

“Tienen muchas cosas en común. A Ricardo lamentablemente no se le dio y Álvaro debutó con triunfo, que es importante para lo que es el grupo, para él y la institución. Estamos muy contentos”, señaló Polenta.

@Nacional

Diego Polenta

El zaguero también valoró cómo Zielinski le comunicó que no iba a ser titular en su equipo.

“Obviamente que la decisión de Ricardo fui el primero en entenderla. Creo que ustedes también pidieron un cambio y uno es consciente de lo que da y puede dar, no venía rindiendo de la mejor manera, por eso lo entendí. Aparte, vino el hombre (Zielinski) de frente, como a mí me gusta, y me lo dijo. Cuando pasa eso, uno quiere ser titular”, expresó.