Los guiños de Sergio Puglia hacia el Partido Nacional y sus críticas para el Frente Amplio

Este martes el cocinero Sergio Puglia aceptó la invitación para integrar la Comisión de Cultura del Partido Nacional. El conductor televisivo aseguró a El Observador que solo falta que las autoridades del partido voten la integración de la comisión y así lo ratifiquen.

Pero esta incursión de Puglia a la política y, en particular, en el Partido Nacional no es una sorpresa, ya que en los últimos años el cocinero apoyó y tuvo varios guiños hacia esta agrupación política.

También ha sido explícito y público su apoyo al gobierno de Luis Lacalle Pou. En febrero de 2020, el conductor señaló que algunas figuras del Frente Amplio le habían dado "la espalda".

“Me encuentro con algunos que son del Frente y que yo los traté muy bien durante estos 15 años a través de la radio y la TV. Y seguimos conversando como si no pasara nada. En cambio, hay otros que están un poco dolidos y me dieron la espalda", dijo el conductor de Puglia invita (Canal 10) y Al pan, pan (Radio Sarandí) al periodista Leonardo Sarro, según consignó en su momento El País.

En los últimos años recibió el premio Manuel Oribe, galardón que el directorio del Partido Nacional y la Comisión de Cultura entrega a figuras destacadas.

Ya en abril de 2022, Puglia contó que –hasta entonces– no le habían ofrecido desembarcar en el mundo político, pero que había gente que se lo sugería. “Cuando renunció [el ministro de Turismo, Germán] Cardoso, todo el mundo decía que el futuro ministro iba a ser yo. Ya antes, cuando asumió este gobierno, pero nunca nadie me ofreció nada”, indicó en una entrevista con El País.

Ante la consulta de si hubiese asumido ese rol, respondió: “Me parece un lugar fantástico esa unión que tiene que existir entre el mundo de lo privado y el Estado generando una política de identidad, de entretejido, crecimiento para tener un prestigio turístico”.

Finalmente, en una entrevista en Azul FM –en julio de este año–, Puglia se manifestó a favor del proyecto de tenencia compartida, cuya impulsora original fue la senadora nacionalista Carmen Asiaín, y también se refirió al matrimonio igualitario. Sobre este último, reconoció que le molesta “que se haga una politización del tema”.

A su entender, los logros de matrimonio igualitario y de aborto no implican una ideología política; “no quiere decir que todo aquel que afilia a eso tenga que pensar de izquierda”, recalcó. “Todo eso fue politizado y utilizado políticamente”, aseveró.

“Me dicen [que] me casé ‘gracias al Frente Amplio’, ¡no! Me casé gracias a la militancia de los distintos grupos que supieron utilizar al Frente Amplio como el hándicap para llegar a que se transformara en una verdadera ley. Lo que no se logró fue que eso permeara la sociedad (...) No es una ley frentista, es una ley y las leyes no son partidarias", insistió el conductor televisivo.

Cruce por los artistas

En noviembre de 2019, días previos al balotaje que daría la victoria a la denominada coalición multicolor, mantuvo un intercambio con la periodista Patricia Madrid en el programa Polémica en el bar (Canal 10) sobre los artistas y su vínculo con el Estado durante los gobiernos del Frente Amplio (FA). De esa forma se generó un debate por la transparencia en las campañas electorales y la rendición de cuentas por parte de los partidos, a lo que Puglia respondió: “¡Perfecto! Transparentá eso, pero también transparentá todo lo que ha salido, durante todos estos años, artistas que han vivido a costillas del trabajo que les ha dado el Estado”. Según añadió Puglia en ese entonces, a esos artistas los llamaban "nada más que como premio a la militancia”.