Los hermanos Peirano Basso esperan que la CIDH se pronuncie sobre pedido de nulidad del caso

Los hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso fueron procesados en agosto de 2002, responsabilizados por la caída de Banco Montevideo(BM). Basados en una sentencia de la Corte que descartó dolo en su gestión del banco, reclamaron la nulidad de la condena y plantearon su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso aún esperan un pronunciamiento.

A los diez años de la crisis, en 2012 decidieron dar su versión de los hechos. En una entrevista que Dante Peirano Basso dio a El Observador afirmó que el gobierno de la época (de Jorge Batlle) y el Frente Amplio “eligieron” a su familia como responsable de una crisis que no causaron, que intervenir el banco en julio fue un error pero se hizo “para tapar los efectos de la devaluación”.

También afirmó que a nivel judicial lograron probar que no cometieron fraude ni dolo, como lo reafirmó la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de noviembre de 2018. “Nuestro padre, de forma voluntaria, aportó su patrimonio personal para respaldar al Banco Montevideo durante la crisis”, dijo el exbanquero diez años atrás.

En agosto de 2002 fueron imputados por los delitos de asociación para delinquir, violación del art. 76 de la ley 2230 e insolvencia societaria fraudulenta. El 26 de marzo de 2003 el Tribunal de Apelaciones de 3er. Turno descartó el delito de asociación para delinquir y el de insolvencia societaria fraudulenta. Ese fallo no fue apelado por el fiscal y quedó firme. En noviembre de 2008, el Parlamento derogó el art. 76 de la ley 2230 y pidieron el archivo de la causa. Frente a la negativa de la juez de primera instancia, apelaron y el Tribunal de Apelaciones dispuso su archivo. Finalmente la Suprema Corte de Justicia dispuso que la causa continuara. Por este motivo acudieron nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Consultado por El Observador, Dante Peirano Basso dijo ahora que el 27 de octubre de 2017 volvieron a acudir a la Comisión Interamericana para anular la condena penal en Uruguay, “dado los manifiestos vicios e irregularidades a lo largo de todo el juicio. Un proceso viciado de principio a fin, desemboca forzosamente en una sentencia también viciada y por tanto nula”.

La CIDH registró el caso el 31 de julio de 2018, y actualmente estudia su admisibilidad.

A su vez, en 2006 los hermanos iniciaron un juicio civil que fue desestimado en segunda instancia, confirmando la sentencia de 1ra. Instancia, el 25 de abril de 2018. La intención era con el dinero del juicio pagar a los ahorristas.

La versión del exbanquero es que reitera hoy es que fueron acusados como “los culpables de una crisis que no causaron”. “Cuando se decretó el feriado bancario el 30 de julio de 2002, el ministro de economía de la época (Alejandro Atchugarry) anunció en conferencia de prensa, que el único motivo del mismo eran ´las irregularidades incurridas por los bancos Montevideo y Caja Obrera...´. Yo me pregunto, lo que sucedió en los seis meses anteriores, Banco Galicia, Banco Comercial, Banco República, Banco Hipotecario, corrida sistémica de depósitos fenomenal de reservas, etc., ¿cómo podemos ser nosotros los causantes de la crisis?”, se preguntaba en 2012 y lo reafirma ahora.