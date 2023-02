¿Los jugadores de Argentina le hicieron una cama al Che García? Qué dijo el profe Alfaro

El preparador físico uruguayo Santiago Alfaro, integrante del cuerpo técnico del argentino Néstor "Che" García en la selección uruguaya de básquetbol, dio detalles de cómo el entrenador vivió un partido muy especial el pasado domingo cuando derrotó a Argentina en Mar del Plata, clasificó a su equipo al Mundial y dejó eliminada a Argentina por primera vez desde Colombia 1982 en mundiales.

García festejó desaforadamente el triunfo ante Argentina, equipo al que dirigió entre octubre de 2021 y agosto de 2022. Cuando fue cesado se vinculó con República Dominicana, en setiembre.

Su salida de la selección argentina estuvo marcada por contradicciones entre lo informado por la Confederación Argentina de Basketball y la prensa de la vecina orilla.

Alfaro, preparador físico de la selección uruguaya de rugby seven que actualmente disputa en Vancouver una nueva etapa del Circuito Mundial, dio detalles a la distancia de cómo vivió García ese partido tan especial, justo en Mar del Plata, donde entre 1992 y 1997 dirigió a Peñarol sacándolo campeón de la Liga Argentina en 1994.

"A Néstor lo llamaron para ser entrenador de República Dominicana y me invitó a participar del proceso mundialista y panamericano y ahí se generó una muy buena relación con la Federación. Después vino la pandemia y él tomó otros rumbos y pasó a dirigir a Argentina. Yo seguí trabajando en Dominicana con Melvyn López, que era ayudante de García, y Daniel Seoane. Estuve en las cinco ventanas de Eliminatorias, pero los resultados no se dieron, Néstor se fue de Argentina y se dio la oportunidad de que volviera", contó Alfaro a Puro Básquetbol que se emite por Sport 890.

Alfaro en el Mundial 2019 con Dominicana

"Había una chance muy remota de ir a Panamá pero no me dieron los vuelos y ya se sabía de antemano que no iba a poder estar en Mar del Plata, pero tenemos un equipo muy completo trabajando. Casi infarto mirando el partido por la computadora", dijo Alfaro que no pudo participar presencialmente de la última ventana de Eliminatorias.

"Dominicana tiene un gran talento deportivo. En Santo Domingo se respira mucho básquetbol, gente muy atlética y eso se juntó con la magia de Néstor Rafael García que tiene la varita mágica para generar estas cosas. No es la primera ni la segunda ni la cuarta vez vez que Néstor logra estas cosas. Tiene un poder de convencimiento muy grande. Estaba Argentina con su mejor equipo y les estaba ganando por 17 puntos. Pero convenció con pequeñas acciones a los jugadores y trajo el partido. Fue una maravilla. Probaron absolutamente todo en el último cuarto, más allá de la zona de la que hablan todos. Lo hablaba con Daniel (Seaone) y estuvo muy enfocado el equipo para llegar a un final cerrado donde la presión iba a estar 100% en Argentina", reveló el profe Alfaro, de dilatada experiencia en el básquetbol uruguayo y con un pasaje por Peñarol en la era Diego Forlán.

"La salida de Néstor de Argentina fue muy dura. Estuvimos atrás tratando de apoyarlo en los momentos más cruciales con su familia y amigos. Había esperado muchos años la posibilidad de dirigir a Argentina. Después hay muchos detalles: si se la vio venir o no, si hubo cama o no cama, pero las cosas pasaron. Fueron dos momentos diferentes. Para él, el partido en Dominicana contra Argentina venía más cargado de emociones, era su vuelta a poder dirigir y enfrentar a Argentina, saludar a los jugadores que hasta hace poco los estaba dirigiendo. Fue más duro emocionalmente. Ahora me dijo que 'las cosas pasan por algo' y estaba muy feliz, muy feliz. Por la oportunidad de poder demostrar la clase de técnico que es, que cuando le dan la chance no defrauda. Y por otro lado estaba angustiado por no haberlo podido concretar con Argentina. Pero fueron dos momentos diferentes. Ganarle a Argentina y Venezuela apenas asumió con Dominicana fue muy importante. El domingo estaba con otra vibra, sabiendo que se podían dar las cosas si se conectaba y los jugadores le daban lo que le dieron", dijo Alfaro.

FIBA

García en andas en el Polideportivo de Mar del Plata

"El foco no era tan externo sino de él con él. En los días previos nunca habló de qué pasaba si dejaba a Argentina afuera. No había un sentimiento de revanchismo. En el partido anterior estaba más enojado, dolido, que es una mejor expresión, y sin entender mucho el contexto de su salida. En este partido estaba mucho más enfocado por una revancha personal, no por Argentina, sino por su historia de vida porque es un elegido. En el acierto o el error él se entrega siempre de corazón", agregó.

"Néstor en Dominicana es extremadamente respetado. En el Mundial (China 2019) le ganamos a Jordania y luego a Alemania. Tiene una ascendencia muy grande, los jugadores lo siguen, profesionalizó la estructura, el presidente de la federación le dio luz verde para ello y los jugadores creyeron. Hicieron un cambio de cabeza muy grande. Los jugadores nos toman el pelo por el mate, por cómo hablamos, y el ambiente es muy sano y distendido".

Sobre la posibilidad de retornar a Uruguay donde dirigió a la selección en 2003 y a Biguá en la temporada 2008-2009, Alfaro comentó: "Néstor con Uruguay tiene un enamoramiento muy grande, sobre todo por los momentos de su vida que le tocó estar en Uruguay, con la selección y Biguá, dos procesos que lo tienen muy marcado. De los posibles lugares que le gustaría retirarse para vivir, uno es Montevideo. Tiene muchos amigos, en alguna charla de mate hemos jugado con la posibilidad de una vuelta, pero no ha sido más que una charla de amigos".