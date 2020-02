Los logros y los debes de la izquierda en el comercio exterior

Fueron 15 años movidos a nivel internacional. Los sueños utópicos de una patria grande integrada, una crisis en el mundo desarrollado, el boom de los commodities, la expansión de China como una potencia mundial, la guerra comercial y el derrumbe económico a partir de 2015 de nuestros vecinos más importantes. En ese contexto, el Frente Amplio desarrolló una política de comercio exterior que tuvo aciertos y errores y deja el gobierno luego de haber logrado un aumento de las exportaciones y la diversificación de los mercados, pero mantiene una concentración en bienes primarios, según la visión de distintos expertos consultados por El Observador.

Entre 2005 y 2018 las exportaciones de bienes y servicios medidas en pesos corrientes aumentaron casi un 200% y la carne bovina se mantuvo como el principal producto de exportación. Sin embargo, la soja y la celulosa comenzaron a tener un papel preponderante en estos 15 años y se desarrolló una industria de servicios que se transformó en un tercio de lo exportado en 2018.

“Diversificar la matriz exportadora vía servicios es un punto alto a preservar y a promover”, destacó El Observador el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, Marcos Soto. En el mismo sentido se expresó el experto en comercio exterior, Marcel Vaillant, y destacó los “instrumentos” que permitieron esta “especialización en servicios globales”. “Hubo un paquete de actividades nuevas que fueron alentadas por leyes sectoriales (audiovisual y software), zonas francas, puertos libres, entre otros”, aseguró.

Para Vaillant el gran acierto de las administraciones frenteamplistas fue la “no reversión, profundización y perfeccionamiento de los instrumentos de internacionalización de la economía” que el país maneja unilateralmente y no están atados al Mercosur.

Los gobiernos del FA se jactan de la apertura de distintos mercados que durante muchos años fueron esquivos para Uruguay. Y más allá de las dificultades para lograr una apertura comercial vía tratados, Soto entiende que “ha habido una diversificación comercial” que es positiva. En 2004 Uruguay exportó bienes a 162 destinos mientras que en 2019 los bienes se colocaron en 175 países. Pero mientras que antes de los gobiernos frenteamplistas solo a tres países se exportaban bienes por más de US$ 100 millones, en 2019 fueron 16. Las exportaciones a China tuvieron un crecimiento sostenido desde 2004, cuando era el sexto destino de las ventas al exterior, y desde hace 6 años es el principal destino de los bienes uruguayos.

Respecto a los productos la diversificación no fue tal. “El 80% de los bienes que Uruguay exporta son primarios. Uruguay no logró desconcentrar las exportaciones por producto y eso es un riesgo”, explicó Soto. La carne bovina sigue siendo el líder pero desde hace algunos años la celulosa amenaza ese liderazgo. Algo similar sucedió con las exportaciones por empresas a las que Soto califica como “ultraconcentradas”. De un panorama de 150 mil empresas, alrededor de 100 concentrar el 98% de las colocaciones en el exterior.

La era progresista en América Latina y los sueños de la patria grande no tuvieron eco en hechos concretos. La mayoría de los gobiernos de izquierda aplicó políticas “totalmente desintegradoras”. “Uruguay, confundido por toda la ola de integración regional, no logró ganar libertad para negociar por afuera. Hubo un conjunto de delirios impracticables que llevaron a erosionar la credibilidad del Mercosur”, apuntó Vaillant.

El experto lamenta que no se haya aprovechado estos años para perfeccionar el libre comercio o modificar las restricciones que existen para comercializar por afuera. “Esto es un error de Estado. Tenemos una tara con la región”, apuntó.