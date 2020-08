Los minutos del clásico metieron a Méndez en el equipo de Nacional

Los buenos minutos de Armando Méndez en el pasado clásico ante Peñarol lo impulsaron para ser titular ante River Plate en el Saroldi

El lateral fue la sorpresa de Gustavo Munúa al ingresar en la oncena más adelantado, cómo volante por la zona derecha en un rol notoriamente ofensivo.

El DT tricolor cambió la figura del equipo, de un 4-3-3 a 4-2-3-1 y Méndez entró en lugar de Carballo para ocupar la punta derecha del rombo ofensivo y replegarse junto a los otros dos volantes a la hora de la fase defensiva.

El equipo tricolor es con Luis Mejía, Mathías Suárez, Mathías Laborda, Agustín Oliveros y Ayrton Cougo; Claudio Yacob y Gabriel Neves; Méndez, Rodrigo Amaral, Santiago Rodríguez y Gonzalo Bergessio.

Munúa quedó conforme con los 20 minutos de Méndez en el clásico, dónde ingresó como lateral derecho y llegó al ataque en varias ocasiones.

Además del lateral devenido volante, el entrenador albo puso como titular a Rodrigo Amaral, cómo enganche, en lugar de Gonzalo Castro.

El 10 tricolor fue suplente en el clásico pero no ingresó. Munúa dijo que no estaba al 100% y que no lo colocó porque el partido no era el ideal para su juego.