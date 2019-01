Los nuevos inmigrantes

Sentarse a comer en un restaurante y que el mozo responda con un notorio acento caribeño era una excentricidad en Montevideo hace no demasiado tiempo. Tres o cuatro años, quizá. Ya no: la crisis en Venezuela disparó la inmigración hacia varios países de América Latina y Uruguay es uno de ellos. Pero en los últimos años también han llegado cientos de cubanos y también dominicanos, entre otras nacionalidades. Está claro que Uruguay recibe una nueva y fuerte oleada de migrantes, como no sucedía desde hace décadas.

Este país, que se forjó y desarrolló sobre todo con españoles e italianos que bajaron de los barcos, ahora abre las puertas a una nueva inmigración, en un contexto distinto. Pero, en el fondo, el fenómeno no deja de ser similar: es gente que escapa de una situación crítica y llega a un lugar que no conoce con un único objetivo: trabajar y salir adelante. Y lo hace con la ilusión de volver a empezar, dejando atrás un pasado que a veces ni quiere recordar.

Las cifras hablan por sí solas. En los últimos cuatro años el Estado uruguayo concedió 51.440 residencias a extranjeros, lo cual representa el 1,5% de la población si se toma como referencia el censo de 2011.

Las cifras de 2018 superan a las de los tres años anteriores. Los datos disponibles entre enero y noviembre de este año muestran que en ese período se iniciaron 14.348 residencias. De ellas, más de 10 mil fueron tramitadas por cancillería: la mitad corresponden a inmigrantes venezolanos. Mientras tanto, más de 4.000 residencias fueron tramitadas por Migraciones y cerca del 50% corresponde a inmigrantes cubanos.

¿Y cómo los hemos recibido? Siempre es difícil generalizar pero es justo afirmar que en general estos nuevos inmigrantes se han integrado sin mayores problemas. Además, hay un clima general positivo y al menos no han trascendido casos de discriminación o xenofobia.

Muchos de estos nuevos inmigrantes se han mostrado como trabajadores amables y dispuestos a hacer tareas que unos cuantos uruguayos no quieren.

Hay doctores que trabajan en empresas de limpieza, ingenieros que son choferes de Uber. En mayo de este año, por ejemplo, trascendió el caso de Harold Cuesta, un cubano que es licenciado en radiofísica médica y en ese entonces era cocinero en La Pasiva. Su historia se hizo pública porque debió atender a un cliente que tuvo un infarto en el salón. Como la mayoría de sus compatriotas, Cuesta llegó a Uruguay tras un viaje de película: desde Cuba a Uruguay vía Guyana y Brasil.

Un capítulo aparte son los niños. Los hijos de los inmigrantes son los primeros en adoptar las costumbres locales y muchas veces enseñan a sus padres la historia y la geografía del país. Y hasta el Himno Nacional.

De hecho, hace unos días El Observador contó la historia de tres niños –Laura, Valeria y Luca– que integran el “equipo de honor” de sus escuelas porque estuvieron entre los 12 con mejores notas de sus respectivas clases y luego fueron elegidos por sus compañeros como abanderados. Las dos primeras son venezolanas y el niño es español.

Una posible pregunta es si ayudarán estos nuevos uruguayos a mejorar la pirámide demográfica, que sigue en claro envejecimiento. Durante el primer semestre de 2018 la natalidad cayó 9%. Pero este flujo migratorio es una noticia positiva en tanto no se compense con un flujo emigratorio de jóvenes uruguayos. Solo el tiempo dirá el efecto neto. En todo caso, los nuevos migrantes traen algo positivo.