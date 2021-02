Los nuevos uruguayos que van a la conquista de España

En un gasolero mercado de pases europeo, los uruguayos volvieron a ser noticia por un nuevo desembarco de jugadores en el fútbol español, a donde recalaron tres futbolistas y dos cambiaron de equipo.

Facundo Pellistri, a Alavés y Christian Oliva, a Valencia, ambos clubes de La Liga, y Brian Rodríguez, a Almería de la Segunda división, tendrán su primera experiencia española; mientras que Lucas Olaza pasó de Celta a Valladolid, y Juan Manuel Sanabria se fue de Atlético a Zaragoza.

Todos salieron a préstamo por los próximos meses, para ganar minutos y relanzar sus carreras.

Ellos se sumarán al actual contingente uruguayo en La Liga, donde Luis Suárez es figura en Atlético de Madrid junto a Josema Giménez y Lucas Torreira, en la que Ronald Araújo se consolida en Barcelona y Fede Valverde busca recuperar la titularidad en Real Madrid. Además, siguen Mathías Suárez, Mauro Arambarri, Mathías Olivera y Erick Cabaco en Getafe, Maxi Gómez en Valencia, Alfonso Espino en Cádiz, Gastón Silva en Huesca, más el juvenil Lautaro De León en Celta.

Y también al de Segunda división, donde hay varios celestes como Cristhian Stuani en Girona, “Lele” Cabrera en Espanyol, Giovanni Zarfino en Tenerife y Chrstian Olivera y Juan Manuel Gutiérrez en Almería, entre otros.

Manchester United cedió a Pellistri a Deportivo Alavés que el viernes le ganó a Valladolid en donde debutó Olaza y busca zafar del descenso

En el caso de Pellistri, el juvenil pasó a Alavés cedido por Manchester United. El entrenador de los diablos rojos, Ole Gunnar Solskjaer entendió que el jugador de 19 años formado en Peñarol ya había superado las expectativas con la sub 23 del club, pero consideró que le faltaba un escalón previo para jugar en el principal equipo.

Así se gestó su cesión al conjunto vasco, que hoy está en zona de descenso, por lo que tendrá un doble desafío: lograr un lugar en el equipo y aportar para la permanencia, algo, esto último, que en su corta carrera nunca le tocó.

En España ya lo presentan como la “gran esperanza” de Alavés y destacan que el United lo cede solo por seis meses, sin opción a compra “visto el enorme potencial que tiene el ex de Peñarol”, indicó el diario As de Madrid.

“Alavés está necesitado de puntos y or su capacidad, Pellistri, va a tener posibilidades”, contó a Referí desde España, Henry Ariel López Báez, quien fuera figura en Bella Vista y desde hace años está radicado en ese país, donde es entrenador y formador en las juveniles de Atlético Chenet Siam Mall de Tenerife, club que tiene un convenio con Atlético de Madrid y que trabaja con la metodología de los colchoneros.

“Su equipo necesita rendimiento inmediato y no creo que lo esperen, necesitan resultados. Es una situación difícil”, dijo sobre lo que le espera a Pellistri.

Oliva y Olaza

Por su parte, Oliva tendrá su segunda experiencia europea en Valencia, club al que llega desde Cagliari en busca de más minutos.

Christian Oliva cambió Italia por España

El volante de 24 años que irrumpió con fuerza en Nacional en 2018, pasó al equipo italiano en 2019 y desde entonces no ha logrado consolidarse, si bien ha alternado. Ahora buscará reposicionar su carrera en un club que desde hace años no logra destacarse como a principios de siglo.

Hoy Valencia, que cuenta con el goleador uruguayo Maxi Gómez, está 14º en la tabla, apenas cuatro puntos sobre la zona de descenso. “La afición está bastante molesta con su propietario porque han vendido muchos jugadores y no han fichado. Ahora, a último momento, sí trajeron”, contó López Báez sobre el club “che”. “Sus jugadores tienen que dar examen todos los días. Está a 4 o 5 puntos de la zona de descenso y eso es complicado para una institución histórica”, agregó.

El otro uruguayo que cambió de equipo en La Liga es Lucas Olaza, quien pasó de Celta de Vigo a Real Valladolid, equipo que tiene a Ronaldo entre sus propietarios.

Los gallegos no hicieron uso de la opción de compra del jugador, cuya ficha pertenece a Boca Juniors, y finalmente el lateral fue a préstamo a su nuevo club.

Lucas Olaza debutó el viernes con una derrota en Valladolid

Olaza era titular indiscutido en Celta, con correctas actuaciones. El equipo fue sensación de La Liga en diciembre, cuando llegó “Chacho” Coudet, Luego, el conjunto tuvo un bajón pero el lateral siguió en el once, hasta que se precipitó su salida a Valladolid, equipo que para López Báez hoy está “un escalón por abajo” de los de Vigo.

“Va a jugar en Valladolid porque su rendimiento era muy bueno”, opinó el ídolo papal. “Pero cambia la perspectiva porque va a un equipo que también está con problemas de descenso”.

Brian ilusiona a Almería

El otro pase de un uruguayo a España fue el de Brian Rodríguez, el delantero de la selección, quien dejó Los Angeles FC para jugar en Almería, que busca el ascenso.

El atacante quería dar el salto a Europa y su puerta de ingreso fue el equipo que el año pasado apostó por Darwin Núñez, quien brilló y pasó a Benfica por 25 millones de euros. Ahora parece que el club quiere repetir la fórmula.

“Cuando lo anunciaron, la afición se ilusionó porque al futbolista uruguayo lo quieren”, dijo López Báez sobre el pase del ex Peñarol. “Si él se adapta enseguida, va a destacarse y seguramente dure poco, porque es un futbolista interesantísimo, joven. Y pasó lo mismo con Darwin, que se acopló rápido, hizo goles y voló”, agregó.

Almería sigue en busca del ascenso a Primera luego de quedar muy cerca el año pasado. Para eso cuenta con un plantel muy competitivo, en el que están los uruguayos Cristian Olivera, ex Rentistas, y Juan Manuel Gutiérrez, ex Danubio, quienes llegaron en setiembre y están adaptándose al equipo y al fútbol español.

Juan Manuel Sanabria

Para López Báez, Brian tendrá una fuerte competencia interna en “un gran plantel” de Almería, que ha fichado futbolistas para llegar a La Liga. “Tiene un equipo que puede competir en Primera”.

El otro uruguayo que cambió de equipo fue Juan Manuel Sanabria, juvenil de las selecciones celestes, quien fue cedido por Atlético de Madrid a Zaragoza, de Segunda división, para que sume minutos. El floridense, que no tenía lugar en el equipo de Diego Simeone, buscará ganar experiencia en otro club histórico que lucha para no perder la categoría.

Con esos movimientos quedó definido el nuevo mapa de los uruguayos en España, quienes buscarán repuntar sus carreras y dejar bien en alto su bandera.

OPINIÓN DE HENRY LÓPEZ BÁEZ

Exjugador y DT radicado en España



“Suárez no falla, Araújo sorprende”

Que vengan más compatriotas a competir a esta liga habla muy bien de los jugadores uruguayos y de la selección. Como es el caso de Torreira, si bien no está jugando de titular, porque creo que Atlético tiene el mejor equipo y hoy hace la diferencia. Y la frutilla de la torta es (Luis) Suárez, el hombre no falla. En Barcelona, Ronald Araújo sorprende. Está supliendo la baja de Piqué desde hace tiempo como si fuera un veterano. Es otro orgullo y también para la selección, que creo que para el medio y la defensa tiene jugadores para rato. En Segunda, si bien Girona no está como antes, Stuani sigue siendo protagonista. Acá en Tenerife está Giovanni Zarfino, pero ha tenido mala suerte con las lesiones. Y el Espanyol está haciendo una gran campaña con Leandro Cabrera, titular en un equipo que pelea para subir. Estoy encantado por los futbolistas uruguayos que vienen a jugar, acá se los respeta mucho”