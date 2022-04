Los otros Zelensky: de Reagan a la Cicciolina, un repaso a los actores que dieron el salto a la política

Entre el actual presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y su colega Vasily Goloborodko hay varias similitudes. Los dos se dedicaban a otra cosa antes de asumir el mando, uno como actor, el otro como docente de historia. Los dos llegaron al poder gracias a una campaña basada en internet, sin pasar prácticamente por los micrófonos de los medios tradicionales, los dos pusieron como gran cartel de su campaña la lucha contra la corrupción estatal y el intento de reestablecer la confianza de sus compatriotas en los políticos. Y los dos ganaron sus elecciones tranquilamente, sorprendiendo a todos.

Vasily Goloborodko es, en realidad, un personaje de ficción, interpretado por Zelensky en la serie Servidor del pueblo, que duró tres temporadas, fue todo un éxito en Ucrania y que dio nombre al partido político que llevó al actual mandatario ucraniano a su posición actual.

Desde que Rusia invadió Ucrania hace poco más de un mes, la figura de Zelensky se agigantó a nivel internacional. La narrativa del conflicto lo ha convertido en un héroe de guerra, el conductor de un país agredido y un símbolo de la resistencia de su país en una guerra desigual. Y también despertó el interés por su carrera previa: en los primeros días de marzo se publicó que de todas partes del mundo llegaban consultas para adquirir los derechos de emisión de la serie, e incluso fue readquirida por Netflix para agregarla a su catálogo estadounidense.

Más allá de esa historia particular de la conexión entre la ficción que protagonizó, creó y produjo, Zelensky era antes de lanzarse a competir por la presidencia del país europeo una estrella por derecho propio en su tierra, con una carrera en cine y televisión que incluía papeles como el de Napoelón Bonaparte en una ficción histórica sobre la invasión del ejército francés a Rusia, y ser la voz en ucraniano del tierno osito Paddington en el doblaje, además de haber competido en la versión ucraniana de Dancing with the stars, una suerte de Bailando por un sueño que se realiza en distintos países del mundo, y en el que Marcelo Tinelli se inspiró para su circo televisivo.

Fredrik af Malmborg, director de la empresa de gestión de derechos Eccho Rights, declaró en marzo a la agencia AFP que en algunas reuniones que habían mantenido antes de que Zelensky llegara a la presidencia de su país en 2019, le comentaba que lo suyo no era inédito, que había antecedentes de otras partes del mundo, poniendo como ejemplo el caso de Estados Unidos.

Y al presidente ucraniano no le faltaba razón. Aunque en esta parte del mundo no es habitual que suceda algo así (en Uruguay, incluso, los “outsiders” políticos son algo relativamente nuevo y hasta ahora no han procedido del mundo de la actuación), en otros puntos del planeta hay casos de ejemplo de artistas que decidieron saltar a la esfera de la política y ocupar, o al menos competir, por puestos en las administraciones nacionales o locales.

Ronald Reagan

Ronald Reagan durante su presidencia

El caso paradigmático de esta lista es el 40º presidente de Estados Unidos, quien a fines de la década de 1930 se mudó a California para probar suerte como actor. Esa suerte fue dispar: si bien participó en diversas producciones hasta entrada la década de 1960, fue siempre considerado un actor de segunda línea. Protagonista de westerns y películas bélicas, uno de sus trabajos más conocidos es sin embargo la comedia Bedtime for Bonzo, en la que encarna a un psicólogo que intenta educar a un chimpancé para que aprenda comportamientos humanos.

Durante su carrera en cine y televisión, Reagan fue también presidente durante dos períodos del Sindicato de Actores estadounidense, posición que lo empezó a encaminar políticamente, ayudando al gobierno a erradicar la influencia del comunismo en ese grupo en tiempos del McCarthismo, siendo informante del FBI.

En 1964, se convirtió en vocero de la campaña presidencial (fallida) del republicano Barry Goldwater, momento en el que se transformó en una de las nuevas figuras del conservadurismo en su país, e iniciando definitivamente una carrera política que lo llevó a ser primero gobernador de California y luego presidente durante dos períodos, entre 1981 y 1989.

Arnold Schwarzenegger

AFP

Schwarzenegger fue gobernador entre 2003 y 2011

En un país lleno de casos de actores devenidos en políticos, desde Clint Eastwood alcalde del pueblo californiano Carmel-by-the-sea hasta Shirley Temple como diplomática, pasando por la fallida candidatura a gobernadora de Nueva York de Cynthia Nixon (Sex and the city), el caso más conocido detrás del de Reagan fue el de Arnold Schwarzenegger, conocido como el Governator (mezcla de Terminator y Governor) durante su período como gobernador de California entre 2003 y 2011.

El ícono del cine de acción nacido en Austria había estado afiliado al Partido Republicano desde hacía décadas, pero nunca había tenido experiencia en cargos políticos hasta que lanzó su candidatura presentándose como un candidato moderado, conservador en lo económico y en lo impositivo pero liberal en cuanto a lo social, respaldando abiertamente las causas del aborto legal, el matrimonio igualitario y las uniones libres (aunque vetó leyes para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo durante su legislatura).

Si bien alguna vez se fantaseó con su posible candidatura a la presidencia estadounidense (aparece en ese puesto en la película de Los Simpson, de hecho), un impedimento constitucional se interpuso en su camino: solo los ciudadanos naturales estadounidenses pueden aspirar a la silla del Despacho Oval. En 2013 se especuló con una reforma que permitiría que buscara el cargo, pero finalmente eso no sucedió, y Schwarzenegger volvió a la actuación.

Eva Duarte

Eva Duarte, de los radioteatros a ser un ícono argentino

Todo un ícono histórico argentino, “Evita”, antes de ser la primera dama de su país durante el gobierno de Juan Domingo Perón, activista, ministra de Trabajo y de Salud, y figura política de primera línea, fue actriz de radio, teatro y cine.

Sus trabajos más exitosos y populares fueron en radioteatros, con la compañía Candilejas, y luego a cargo de algunas series de ficción en Radio Belgrano, llegando a ser una de las figuras mejores pagas de la radio argentina de la época. También tuvo un paso por el cine de clase B argentino, compartiendo cartel con figuras como Libertad Lamarque.

En 1944, durante un acto benéfico organizado por el entonces ministro de Trabajo Perón, se conocieron y empezaron un romance que se terminaría convirtiendo en matrimonio y en una de las duplas políticas más importantes de la historia argentina.

Eva Duarte fue luego candidata a vicepresidenta en 1951, aunque finalmente la terminaría retirando tanto por la división que generó el anuncio como por su estado de salud, con el diagnóstico de un cáncer que terminaría llevándola a su muerte un año después.

Rubén Blades

Wikimedia commons

Aunque es más conocido por su carrera musical, en paralelo el salsero ha desarrollado una labor actoral tanto en su Panamá natal como ocasionalmente en Estados Unidos, con participaciones en películas como Depredador 2 y Érase una vez en México, así como en la serie Fear The Walking Dead.

En 1994, Blades se postuló a la presidencia panameña, formando su propio partido, el Movimiento Papa Egoró, definido como de centroizquierda. Luego de una campaña que no estuvo exenta de polémicas, sobre todo porque Blades estaba establecido en Estados Unidos y gestionaba su campaña desde allí, su candidatura obtuvo el 17% de los votos, ubicándose en tercer lugar en la votación y obteniendo seis escaños en el parlamento panameño.

Una década después, fue designado ministro de Turismo de su país, cargo que ocupó hasta 2009 bajo el gobierno del presidente Martín Torrijos. En 2019 manejó volver a candidatearse a la presidencia en 2024, pero en febrero de este año declaró que no lo hará considerando que “no era oportuno”.

Ilona Staller

Wikimedia commons

Staller en una protesta en 1989

Más y mejor conocida como “la Cicciolina”, la actriz porno húngara que hizo de Italia su hogar tuvo una carrera que osciló entre el contenido para adultos y el entretenimiento mainstream, entrecruzada con una larga carrera política.

Su primer acercamiento a ese mundo fue en 1979, en el pico de su fama mundial, cuando se presentó como candidata al parlamento italiano bajo el lema Partido del sole, un partido de corte ecologista. Pero no fue hasta 1987 cuando accedió al legislativo, ahora como diputada del Partito Radicale, un grupo político liberal, cargo que ocupó hasta 1991. Durante ese período se ofreció para tener sexo con el líder iraquí Saddam Hussein, a fin de evitar más conflictos en Medio Oriente. La propuesta no tuvo éxito.

En 1991, luego de no lograr la reelección, estuvo entre los fundadores del Partito dell’Amore (partido del amor) un partido entre lo serio y lo paródico que abogaba por el amor libre y el enfrentamiento con el establishment político.

A eso le siguieron algunas candidaturas fallidas tanto en su país de origen como en Italia, incluyendo una a las elecciones locales en Roma en 2013, y la fundación de un nuevo partido, el partido por la democracia, la naturaleza y el amor, que no tuvo una andadura muy exitosa.