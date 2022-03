Los precios impulsan las inversiones agrícolas

Por Darío Andrioli (*), especial para El Observador

En los últimos dos años los mercados internacionales de productos agropecuarios tuvieron trayectorias ascendentes que impactaron en los valores de las exportaciones uruguayas y en las decisiones productivas y financieras de los productores.

De acuerdo con el Índice de precios de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación) en el bienio crecieron los precios de la carne, de los productos lácteos y de los cereales, habiendo aumentado estos últimos 36%. En particular el precio de la soja se incrementó casi 50% y el del trigo 40%, mientras que el precio del arroz, que había crecido hasta mediados de 2021, cayó en el segundo semestre. El comienzo de 2022, previo al conflicto en Ucrania, ya había traído nuevos incrementos de precios, con recuperación del arroz, la soja en zona de U$S 600 la tonelada y el trigo próximo a los U$S 300.

Este nuevo marco de precios mejora las expectativas de rentabilidad de la agricultura y dinamiza las inversiones en activos biológicos y equipamiento agrícola.

Luego de seis años, en la zafra 2020/21 el área total de los principales cultivos creció 5% y los precios de los productos agrícolas determinaron un nuevo e importante aumento de superficie para la campaña 2021/22, del orden de 10%. En consecuencia, las superficies cultivadas alcanzan el 80% de su máximo histórico, principalmente por la colza (que en el último bienio duplicó su área sembrada), por el arroz (que comenzó a recuperar área) y por la expansión de la superficie de cebada.

También los precios altos de los mercados generaron incrementos de las inversiones agrícolas. En 2021 el índice de inversión en maquinaria agrícola (IDIMA) que realiza nuestro Estudio –con base en importaciones de tractores, cosechadoras y sembradoras– registró un importante aumento de 54%. Esto permitió consolidar tres años de crecimiento de inversión ya que había aumentado 14% en 2019 y 12% en 2020.

Si analizamos la última década, en línea con la evolución de los precios agrícolas, la inversión creció hasta 2014, con caídas significativas en los dos años siguientes. La baja se interrumpió en 2017, volvió a descender en 2018 y subió en el último trienio. Incluso la inversión en maquinaria agrícola del año pasado podría haber sido mayor ya que su importación se enlenteció por dificultades en la entrega de los proveedores.

Si bien la inversión agrícola aún no alcanza máximos históricos, impulsada por los precios, duplica el valor de hace tres años y en 2021 alcanza el mayor valor de los últimos siete años, con crecimiento en todos los equipos que componen el índice.

El desempeño comparado muestra que en el último año la inversión agrícola creció significativamente más que la inversión global de la economía uruguaya y que la de otros sectores como el industrial, que aumentó 12% de acuerdo a la Cámara de Industrias del Uruguay. Por mejores expectativas e incentivos, el agro en general decidió invertir más (en los primeros nueve meses de 2021 triplicó el número de proyectos y montos presentados a COMAP).

Este nuevo dinamismo de la inversión agrícola incidirá positivamente en la capacidad productiva al incorporar innovación y tecnología en las operaciones, mejorando rendimientos y desempeño ambiental. Los niveles de inversión determinaron incrementos en el stock de capital fijo de la agricultura y en la inversión por hectárea sembrada, habiendo crecido en 2021 a U$S 85 desde los U$S 52 por hectárea del año anterior.

Los precios internacionales de inicios de 2022 permiten estimar que se mantendrá el dinamismo de la inversión agrícola, tanto en valores totales como por hectárea cultivada, pero habrá que aguardar por los impactos en precios y costos que puedan resultar por el conflicto en Ucrania. En próximas columnas abordaremos cuáles otros factores, además de los precios internacionales, inciden en las decisiones de inversión de los productores y qué desafíos pueden afectar su desempeño inversor.

(*) Socio Director de Carle & Andrioli Contadores Públicos, firma miembro independiente de GGI Global Alliance

