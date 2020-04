Los primeros en Europa: respetando la distancia, los daneses vuelven a la escuela

Niños encantados y padres aliviados a las puertas de una escuela en Copenhague. Los pequeños daneses se convirtieron este miércoles en los primeros alumnos de Europa afectados por semanas de confinamiento que regresaron a clase.

Después de un mes lejos de las aulas, los daneses son los primeros alumnos europeos afectados por las medidas de restricción relacionadas con el nuevo coronavirus en regresar a la escuela.

Bajo un cielo gris y ventoso, estos aproximadamente 220 alumnos del primero al tercer grado fueron recibidos el miércoles por la mañana por sus profesores, provistos de pequeñas banderas danesas en la mano a modo de bienvenida, pero sin máscara ya que su utilización no es recomendada en el país nórdico.

Los escolares se trasladaron rápidamente al patio de recreo y a aulas especialmente acondicionadas para cumplir con las medidas sanitarias de rigor.

Sus compañeros de cuarto, quinto y sexto grado (un nivel aún primario en el sistema escolar danés) seguirán el jueves.

Para Caroline, madre de dos hijos, este día representa un verdadero respiro. "Me siento bien, realmente bien", dice a la AFP, después de haber asegurado durante un mes las clases desde su casa para su hija mayor de 7 años.

Si bien las guarderías, los jardines de infancia y las escuelas primarias reabrieran sus puertas a partir del miércoles, los estudiantes de secundaria (con excepción de los grados primero y último) tendrán que esperar hasta el 10 de mayo.

Medidas de precaución

La primera ministra danesa anunció el 6 de abril un levantamiento gradual de las restricciones vigentes para luchar contra el nuevo coronavirus.

Si las escuelas se abren gradualmente, bares, restaurantes, peluquerías, centros comerciales y discotecas permanecen cerrados, y se prohíben las reuniones de más de 10 personas.

La reapertura de las escuelas fue anunciada por el gobierno "a condición de que cada uno mantenga su distancia y se lave las manos".

Entre otras cosas, las escuelas deberán garantizar una distancia de dos metros entre las mesas de las clases y organizar recreaciones en pequeños grupos.

Para cumplir con los requisitos, "usamos las aulas utilizadas habitualmente por las clases mayores (del sexto grado de primera al tercero de secundaria), que actualmente siguen los cursos desde sus casas", continúa.

En cada aula del edificio, los niños están sentados a dos metros unos de otros y las botellas de gel hidroalcohólico nunca están lejos para que las utilicen con regularidad.

El miércoles, los cursos se reanudaron en apenas la mitad de los municipios daneses y en 35% de los establecimientos en Copenhague, los demás han requerido más tiempo para adaptarse a las normas de seguridad sanitaria todavía en vigor.

Se espera que todos los establecimientos estén abiertos el 20 de abril.

La reapertura de las escuelas también ha sido impugnada por algunos padres de alumnos preocupados por los problemas sanitarios.

Una petición llamada "mi hijo no es conejillo de indias", había reunido hasta el martes unas 18.000 firmas.

AFP

Los niños españoles: los más confinados

Los españoles critican cada vez más el severo confinamiento de sus niños, los únicos en Europa sin poder salir a la calle por la pandemia, pero el gobierno se mantiene en su negativa.

"Me parece una pesadilla tener a los niños en casa y que no puedan salir a correr", afirma Antonia, una profesora que prefiere no dar su apellido. Ella se encarga de cuidar a sus cuatro hijas de 3 a 8 años en un apartamento sin balcón en Madrid mientras su marido trabaja en un hospital.

"Cada vez que veo un perro paseando, se me llevan todos los demonios", añade la mujer, recordando que pasear al perro es una de las razones por las que un adulto puede salir solo a la calle.

Desde el 14 de marzo, España instauró uno de los confinamientos más estrictos de Europa que debe alargarse hasta el 25 de abril. Y, a diferencia de otros países del entorno, los niños no pueden salir, ni siquiera para dar una vuelta rápida alrededor del domicilio con sus padres.

"Hay unos colectivos que sabemos que están haciendo un sacrificio muy importante, por ejemplo, los niños", admitió el martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Es una de las poblaciones más vulnerables durante este confinamiento prolongado" que "ya tiene consecuencias sobre su salud física y psicológica", denuncia Andrés Conde, responsable en España de la ONG Save The Children.

Desde su entidad proponen autorizar una salida cotidiana de una hora en un radio de un kilómetro, como hacen en Francia y Bélgica

Psicólogos y nutricionistas denuncian el riesgo de ansiedad, déficit de atención y obesidad acentuadas por el sedentarismo impuesto a los niños.