Los rastros de Jorge Batlle en su biblioteca y el plan político que dejó escrito

Hubo un tiempo, que ahora luce indeterminado y anclado en el pasado, en el que Mercedes Menafra no resistía escuchar la voz grabada de Jorge Batlle. No toleraba siquiera reproducir en su mente el sonido eufórico de las palabras de su exmarido, ni mirar fotos o leer los obituarios que se apilaron en una mesa hasta que los mandó sacar de ahí. No podía con nada que la acercara al espíritu de Batlle. Había caído en un profundo pozo.