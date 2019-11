Lucas Hernández desde Brasil: "Peñarol ha levantado mucho y es favorito para el clásico"

Lucas Hernández aguardaba el sábado en Río de Janeiro poder enfrentar sobre la nochecita con Atlético Mineiro, su club, a Fluminense por el Brasileirão.

Se trata de un jugador que se fue a mitad de año de Peñarol luego de haber ganado el bicampeonato uruguayo de 2017 y 2018 y la Supercopa 2018 con los aurinegros.

Es más: como disputó el Torneo Apertura de este año con los aurinegros -en el cual también fue campeón- en caso de que el club gane este Uruguayo, Hernández, pese a encontarse en otro club, también será uno de los que ganen el tri, si es que eso se obtiene.

Es uno de los futbolistas que por sus características de subir mucho y de meter muy buenas asistencias, en su momento fue muy extrañado en Peñarol, pero que con el paso de los partidos, el argentino Gabriel Rojas ha logrado recobrar ese nivel.

Desde Brasil, Hernández conversó con Referí acerca de la importancia que tienen los clásicos como el que se va a jugar este domingo, recordó a sus excompañeros y también alguna anécdota, más allá de hablar sobre su presente en un fútbol diferente.

"Los clásicos son los partidos más lindos de jugar, los más esperados. En el momento previo se vive con una adrenalina tremenda y el después también es muy especial. Se viven con mucha pasión y se disfrutan", explicó el lateral, quien tiene muy buenos números ante Nacional ya que de 11 encuentros de estas características que disputó, ganó cinco, empató otros tantos y perdió solamente uno.

Para Lucas, "el plantel de Peñarol tiene grandes jugadores, experientes, quienes saben lo que representa jugar un clásico. Eso, entre otras cosas, le transmite tranquilidad a los más jóvenes y es una gran ventaja para jugar. Creo que en este partido del domingo, la van a poder aprovechar".

El emblema de Peñarol

Este plantel carbonero cuenta con varios referentes, pero obviamente que el capitán, Cristian "Cebolla" Rodríguez, es quien se lleva todas las miradas.

"Cristian es un emblema de Peñarol, es uno de los grandes referentes del grupo, el capitán que genera respeto y admiración, más allá del gran compañero que demostró ser en su momento", explica.

Pero no se queda solamente con él. "También está el Lolo (Estoyanoff), quien vive los clásicos como ninguno, Gargano, que tiene mucha experiencia, Guzmán (Pereira) que es otro futbolista importante. Además, Tito Formiliano es el eslabón fundamental. Junto con Kevin (Dawson) vienen haciendo su nombre para la mejor historia", sostuvo.

Diego Battiste

Consultado acerca de si extraña el poder compartir momentos con sus excompañeros, Hernández no dudó: "Ni que hablar. En Peñarol pude cumplir el sueño que siempre tuve y me fui después de haber logrado el título del Apertura. Además, fui campeón de todo en lo local. Me ha ido muy bien y creo que es importante dejar historia en el club. Fue algo inolvidable".

"El clásico de mañana (el domingo) lo voy a ver porque justo tengo mi día libre. Trato de no perderme ningún encuentro de Peñarol acá en Brasil. Les voy a tirar todas las energías positivas a mis excompañeros", agregó.

A la hora de hablar de favoritos para este clásico, Lucas cree que Peñarol lo es. "Peñarol ha levantado mucho en su juego y lo veo favorito para el clásico. El campeonato en esta parte del año es complicado. Al equipo le costó mucho remontar en el Clausura porque se fueron jugadores y los rivales te analizan al detalle de cara a los distintos partidos".

"Por la forma en que llega a este partido, más allá de que el rival tambien viene bien, si Peñarol hace las cosas bien, va a ganar", expresó.

Sobre el técnico aurinegro, Diego López, el futbolista también opinó. "Diego tiene un rol muy importante y ha sabido llevar al equipo por un gran camino. Tiene su idea de juego, su estrategia y le brinda una idea clara a todo el equipo. Tiene muy buen entendimiento con sus compañeros de trabajo como Michele Fini y en su momento con el profesor (Alejandro) Valenzuela y eso es muy bueno".

Acerca de los juveniles quienes han sido un puntal futbolístico en los últimos enfrentamientos, como Facundo Pellistri y Matías De los Santos, también dio su impresión en la charla con Referí.

"Ellos entrenaban con nosotros ya antes de que yo me fuera hace unos meses. Tienen un gran futuro y lo están demostrando en Peñarol. Hoy son algo muy positivo para el grupo. Facundo es muy bueno por la banda, potenciando al grupo mucho más con su juego", dijo.

Diego Battiste

Y añadió: "A Matías (De los Santos) capaz que le costó un poco más conseguirse un lugar entre los titulares por los futbolistas que tenía adelante".

Sobre el clásico del domingo, volvió a dar su parecer. "Peñarol puede dar vuelta esta situación y quedar puntero por lo que ha mostrado últimamente y también por las ganas. Viene muy bien y está tratando de consolidar nuevamente un sistema de juego, de salir a proponer, a buscar, a tomar buen ritmo. Llega de muy buena manera, lo cual es muy importante. Será un partido muy bueno".

También recordó una anécdota de un clásico en el que el Cebolla Rodríguez le pidió algo en pleno encuentro.

"Me acuerdo que íbamos ganando y el Cebolla lo quería cerrar a ese clásico. Yo quería seguir subiendo por mi punta y él me habló y me hizo un gesto abriendo sus brazos como que aguantara, que mantuviera la línea de cuatro en el fondo armada. ¡Y al final, ganamos!".

Y subrayó: "Él te ordena como un técnico dentro de la cancha. Es un referente, como ya dije, igual que Gargano. Son un ejemplo de los futbolistas que se necesitan para jugar estos partidos".

Su vida en Brasil

Llegó en junio de este año a Atlético Mineiro de Brasil, que por más que esté bastante cerca de Uruguay, se trata de un fútbol totalmente diferente.

"Tuve un período de adaptación por la constante de partidos que se juegan acá en el fútbol brasileño. Hay que descansasr y volver a jugar. La adaptación es diferente a la del fútbol uruguayo", explica Lucas.

Leonardo Carreño

Y agregó: "Me llevo muy bien con todos mis compañeros, con el cuerpo técnico y el grupo en general. Me han tratado muy bien. La concentración es una de las mejores de Brasil y del mundo. La Cidade do Galo es realmente fantástica, no te falta nada. Por algo Argentina concentró allí en el Mundial de Brasil 2014".

Para Hernández, hay que adaptarse "a la constancia de los partidos. Jugar domingo, miércoles y domingo conlleva a que tu propio cuerpo se acostumbre. Está muy bueno porque siempre es importante jugar y jugar. Pero hay que saber acostumbrarse y poner un plan en ejecución que puede cambiar en algunos aspectos tu vida como el hecho de descansar más o alimentarte de forma distinta. La seguidilla de encuentros es tremenda".

A la hora de explicar las diferencias que existen con el fútbol uruguayo, enumeró algunas: "Es un fútbol más rápido, con mayor dinámica. En realidad, es similar pero cuenta con más intensidad que en Uruguay porque a veces sucede que en Uruguay determinados partidos son más chatos".

Flamengo está rompiendo todo en Brasil con un plantel vastísimo y costosísimo. Tan es así que es puntero con luz del Brasileirão y jugará la final de la Copa Libertadores de América ante River Plate el sábado 23 de noviembre en Lima.

Lucas dice que "va a ser un encuentro muy parejo, muy lindo de ver, con esos dos grandes equipos. Sinceramente, no sé quién podrá ganar".