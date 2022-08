Lucas Machado, el arquero que le atajó el penal a Suárez: "Recién estoy cayendo; es increíble"

Aquellos tiempos en los que viajaba ida y vuelta de su San José natal a Montevideo en ómnibus, quedaron atrás. Fueron tres años para entrenar en River Plate y de ese sacrificio de ida y vuelta que a veces, se hacía interminable.

Lucas Machado estuvo seis años defendiendo a los darseneros y debutó en Primera división el 21 de noviembre de 2020 en el Campus contra Deportivo Maldonado.

En ese club tenía como técnico a Jorge Fossati y hoy en Rentistas, tiene a Leonel Rocco. Casualmente, los dos fueron arqueros.

Lucas Machado disfruta en familia y con sus sobrinos

Al poco tiempo de debutar en River, le contuvo un penal a Agustín Canobbio cuando este aún defendía a Fénix, por la primera fecha del Torneo Clausura 2020 que, por la pandemia, se disputó en 2021.

Pero este viernes a la noche, con un Gran Parque Central que explotaba, tuvo su gran momento.

Pese a lo que fue la derrota de su club, Rentistas a manos de Nacional, Lucas le contuvo un penal a Luis Suárez.

Foto: Leonardo Carreño.

Lucas Machado custodiando el arco de Rentistas

Como si todo eso fuera poco, en la hora, le sacó una volea espectacular que se colaba por el ángulo superior izquierdo de su arco.

Este sábado a la mañana en su auto, llevó a su prima y a su novia Santina hacia San José, y comenzó a tomar dimensión de lo que le ocurrió ante Suárez.

“Cuando se bajó mi prima, una vecina de su casa me vio y dijo: ‘Él fue el que le atajó el penal a Suárez. ¿Me dejás sacarme una foto contigo?’. Son cosas inexplicables”, contó Machado a Referí.

Lucas Machado con sus padres en San José

Sus padres, Ricardo y Mónica, eran los más felices de recibirlo en su casa, ya que, con el paso del tiempo, Lucas ya vive en Montevideo y los va a ver cuando puede, como en esta ocasión.

“Mis viejos están muy felices y eso me hace muy feliz a mí también, porque ellos vieron todos los sacrificios que hice para poder jugar”, añade.

Se juntaron todos en San José para verlo. “Se alegran y sufren por mí. Todos han visto mi crecimiento, lo que la he remado, viajando todos los días de San José a Montevideo. Mis primeros tres años iba y venía todos los días cuando estaba en River, y ahora me instalé en Montevideo”.

Es que era su debut en Rentistas y, además, su último partido lo había jugado con River en marzo de 2021 contra Progreso. Debido a eso, la expectativa de sus seres queridos era muy grande y la suya también.

Lucas tiene 24 años y en las noches, después de entrenar gran parte del día con Rentistas, cursa dos materias de 5° biológico que le quedan en el Liceo 1 de la calle Andes, para poder cursar luego las tres que le restan de 6° año.

Leonardo Carreño

Otra parte de la charla que se dio entre Luis Suárez y Lucas Machado

Durante el partido ante Nacional, mantuvo tres diálogos con Luis Suárez.

La primera fue “cuando choqué contra (Mario) Risso y me di contra el palo. ‘Respóndeme’, me decía Suárez. Yo estaba medio inconsciente y él llamó a los médicos”, dice Lucas.

Después vino la jugada del penal que terminó atajándole al Pistolero tirándose muy bien abajo hacia su derecha.

“La verdad que fue una situación increíble. Recién ahora estoy cayendo en la dimensión que tiene esto, que le atajé un penal a Suárez. En ese momento no estás tan consciente porque es una figura mundial. ¡Es increíble!”, dice.

Lucas explica que lo había visto “patear 500 penales”, pero en esta ocasión, como recién llegaba a Nacional, no tenían estudiado hacia dónde le podía pegar el salteño.

Foto: Leonardo Carreño.

Suárez patea el penal y será atajado por Machado

Sin embargo, tuvo convicción: “Estaba convencido que le iba a patear a la derecha y fue para ahí”.

Entonces se dio otro diálogo entre ambos.

“Después que le atajé el penal, me dio la mano, un abrazo y me felicitó. Fue increíble. Hace cinco meses, me ponía alarma para ver a Atlético de Madrid de Suárez y de la noche a la mañana, tenerlo ahí, a menos de medio metro, y encima atajarle un penal, es una locura”, explicó.

Con Rentistas dice que están “en una situación muy especial, complicada, pero este fenómeno, era difícil de afrontar para todos nosotros”.

Foto: Leonardo Carreño.

Suárez se lamenta porque Machado le contuvo el penal

Cuando terminó el partido, una de las primeras cosas que hizo, fue cambiar la foto de perfil de sus redes sociales y puso la de su abrazo con Suárez.

“La cambié porque es algo que no se me va a dar muy seguido y encima me vino a abrazar él a mí. Si fuera al revés, a mí me daría vergüenza saludarlo, pero por suerte vino él y tengo la foto”, dice.

Cuando se terminaba el partido, a Suárez le llegó un balón aéreo y le pegó de primera de volea un tremendo zapatazo. Lucas la sacó con una estirada brillante al córner.

Así lo explica: “Como te decía, recién estoy cayendo por las repercusiones que tuvieron esas atajadas. Esa fue la más difícil porque vi que venía de aire, sacó un pelotazo tremendo, con mucha fuerza y la pude sacar al córner. Capaz que por televisión o en la cancha no se notó, pero llevaba una fuerza tremenda”.

Leonardo Carreño

La volea de Luis Suárez se metía en el ángulo, pero el arquero de Rentistas, Lucas Machado, la sacó notablemente al córner

Al final del partido, “me felicitó de nuevo por mi otra atajada. Lamentablemente para mí me hizo un gol”.

Lucas comentó a Referí que tiene pensado “encuadrar esa foto del abrazo” y colgarla en su casa “como un gran recuerdo, porque tengo otra mejor que está él de espalda y yo de frente”.

Con todo el griterío y el bullicio que había en el Gran Parque Central al finalizar el partido, no recuerda bien si le pidió o no la camiseta a Suárez.

“Creo que se la pedí, pero la cancha era un escándalo, no se escuchaba nada. No sé ni qué me respondió. Capaz que me dijo que sí y me fui. Mis compañeros también le pidieron”, dice sonriendo.

Cuando llegó al vestuario tras el encuentro, tenía cientos de mensajes de amigos y allegados.

Foto: Leonardo Carreño.

En un momento del partido, Lucas Machado quedó tendido en el suelo

“Agarré el celular en el vestuario y era una locura los mensajes que había recibido. Hasta hoy todavía no pude devolver alguna respuesta. Que la gente se alegre por uno es espectacular”.

Lucas disfruta este sábado en familia en San José y los vecinos lo saludaron como a una celebridad. “Así son los pueblos chicos en los que nos conocemos todos. Es hermoso”, dice.

“A veces la gente piensa que es fácil ser futbolista, pero es complicado. Si te gusta, lo disfrutás con todo, pero es sacrificado”.

Lucas Machado apareció en todos los canales más importantes de deportes del mundo porque ese penal recorrió las cadenas internacionales. Volvió al fútbol luego de un año y cinco meses, le atajó un penal a Suárez, una volea espectacular y fue el hombre del momento. El lunes, después de entrenar con Rentistas, tiene que volver al liceo.