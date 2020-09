Luego del conflicto en enero, se reactiva el interés de Atlético por Cavani

Atlético de Madrid, el equipo que dirige el argentino Diego Simeone, volvió a interesarse por el atacante uruguayo Edinson Cavani, a quien estuvo muy cerca de fichar en enero pero las negociaciones no terminaron de la mejor forma.

Luego de que el uruguayo negociara sin éxito con Benfica de Portugal el mes pasado, y de que su nombre sonara para Juventus y Gremio de Porto Alegre en los últimos días, los colchoneros vuelven a aparecer en la puja por el atacante, según informó Sky Italia.

Por ese motivo, indican, se retrasó la decisión del “Matador”, quien está libre tras finalizar su contrato con PSG en junio.

Para que Cavani llegue a Atlético, el club español debe transferir a Diego Costa, lo que de no concretarse haría imposible el fichaje del salteño, indica Mundo Deportivo, que recoge la información de Sky.

Además, los colchoneros han recibido una oferta por Álvaro Morata, otro de sus delanteros, quien interesa a Juventus de Turín, que también va por Luis Suárez.

Para llegar a Atlético, Cavani debería bajar sus pretensiones económicas, de recibir 12 millones de euros por temporada, señala Mundo Deportivo, una cifra que ha asustado a los clubes que se interesaron por él anteriormente.

“No estamos para que nos atraquen"

El delantero estuvo muy cerca de fichar con el equipo de Madrid a principios de año, cuando no era tenido en cuenta en los parisinos y se acercaba al final de su contrato.

Tras la ruptura de las negociaciones, el presidente de Atlético, Enrique Cerezo, expresó: "Me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus representantes y sus familiares. Nosotros no estamos para que nos atraquen", comentó, en referencia a Cavani, quien es representado por su hermanastro Walter Guglielmone.

Esas declaraciones no cayeron nada bien en la familia del goleador. Su madre, Berta Gómez, las catalogó como una “barbaridad”. "No entendimos por qué el presidente dijo semejante barbaridad. Estuvo fuera de lugar. Nos dolió mucho, porque es absolutamente falso que Walter (hermano y agente de Edinson) pidiera una prima de fichaje”, dijo al diario As de España.

“Este señor lo que debería haber hecho es contar a sus aficionados por qué Cavani realmente no fue al Atlético, y es porque, primero, el PSG no quiso dejarle salir, y segundo, el Atlético nunca llegó a lo que pedía el PSG cuando después se planteó negociar”, agregó.

Gómez señaló en aquel entonces que su hijo “hizo todo lo que estuvo en su mano para ir al Atlético”. “Presionó sin jugar al PSG para que lo dejara salir y después transmitió a su hermano que estaba dispuesto a bajarse el sueldo para facilitar su contratación por el Atlético. Él quería jugar con el Cholo (Simeone) y lo demostró en todo momento", señaló.

El deseo de Cavani de jugar en un equipo de Simeone se mantiene y España es una liga que le gusta al atacante, pero para llegar deberá limar las diferencias que terminaron por derrumbar las negociaciones en enero.