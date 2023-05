Lugano: la llegada de Bielsa, el próximo capitán de la selección y qué sucederá con los referentes

Diego Lugano, el excapitán de la selección uruguaya habló de la llegada de Marcelo Bielsa a la celeste, de sus excompañeros y de lo que fue la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Consultado acerca de cómo ve el nivel de los clubes uruguayos, el exfutbolista dijo este lunes en el programa en Fútbol por Carve en AM 1010 que “las últimas décadas estuvieron bravas. Hace años y años que los jugadores luchamos contra eso. Somos el fútbol interno que menos se desarrolló en el continente, por más que acá a veces por la vorágine, cuesta darse cuenta. Fui a los sorteos de las copas con Sao Paulo y siempre querían que le tocaran en el grupo equipos uruguayos porque eran más fáciles y era más cerca”.

También le preguntaron si fuera presidente de Nacional, qué sería lo primero que haría y sostuvo: “Lo que hicimos con la selección en 2014: agarrar una consultora internacional de las mejores y que me diga cuánto vale el fútbol. Si vale x por qué yo cobro esto y menos 10. Y pelearía por los ingresos. Eso lo hicimos hace 10 años para intentar que la AUF tuviera más ingresos. Si fuera dirigente de Nacional o de Peñarol, me gustaría que mis rivales de turno, los llamados cuadros chicos, sean más competitivos para que eso me prepara para jugar mejor a nivel internacional. Cosas tan obvias como lo que se hacen en Chile o en Ecuador, por ejemplo”.

Lugano habló de lo que fue la intervención de la AUF.

“No había otro camino. La AUF estaba intervenida o privatizada y una empresa privada, Tenfield, dominaba y mandaba porque tenía contrato que alguien lo firmó, no es culpa de ellos, y resolvía a su antojo. Eso pasó durante dos décadas. Los perjudicados siempre fuimos los jugadores. Jugamos 10 años en la selección y generamos con victorias buenos resultados que nunca iban para la AUF ni para los futbolistas. Nosotros la regularizamos, hicimos que la AUF volviera a tener el control, el poder", expresó.

Entonces expresó que con ese cambio "se pasó de 10 u 11 presidentes que dominaban la AUF y tenían deudas y conflictos de intereses, para un Congreso en el que está representado todo el fútbol uruguayo y que es más democrático y justo. Así, desprivatizamos la AUF. En 2017, entre gallos y medias noches, se quería renovar el contrato con la TV hasta 2032 y si no fuera por los jugadores que nos paramos de punta y juntamos más de 700 firmas y gracias a (Wilmar) Valdez que nos pasó la información y nos ayudó, hoy el contrato estaría hasta 2032. Ahí estaba intervenida la AUF. Le pasamos esta situación a FIFA y FIFA se asustó. Estudió el tema, vino a Uruguay silenciosamente y lo que se hizo fue devolverle a la AUF el poder que tiene que tener”.

Según Lugano, “hoy la AUF puede traer a uno de los mejores técnicos del mundo (Marcelo Bielsa) porque tiene caja, y tiene caja porque peleamos los jugadores. En1999, cuando vino Passarella, lo tuvo que pagar Tenfield”.

La llegada de Bielsa y los referentes

Lugano también opinó sobre lo que será la llegada de Bielsa a la selección y el futuro de sus excompañeros, los referentes de la celeste.

“Me causa mucho optimismo y me pone muy contento que venga Bielsa. Es de los pocos técnicos que pueden dirigir a Uruguay sin ser uruguayo. Nos va a sacudir un poco la modorra a todos, por la forma que tiene de trabajar y de ver el fútbol. No sé si vamos a aprender, pero vamos a ver y a entrenar y a escuchar otras cosas con respecto a este deporte. Creo que también nos puede sacudir a nivel local. No hay un jugador que haya pasado por él –te hablo de los monstruos de Argentina de 2002, de los chilenos, de los europeos– que no hablen maravillas de él. Creo que a la AUF hay que felicitarla porque hizo un buen movimiento y a nivel mundial nos posiciona porque todos hablan de Uruguay”.

Respecto a los futbolistas referentes de Uruguay, Lugano también habló.

“No sé qué hará Bielsa con los referentes que tenemos en la selección. Me imagino que estará visualizando el Mundial 2026 como prioridad y creo que los jugadores de más de 35 años, quedan más relegados. Es el proceso general de recambio. Los muchachos lo tienen muy claro, como me pasó a mí en su momento. Es el cambio normal y natural que se va a producir. Ellos están más que conscientes de que los ciclos se acaban y lo que queda es el orgulloso de haber dado todo en su momento”.

Lugano habló a s vez de lo que fue la salida del Maestro Óscar Tabárez de la selección nacional.

“La manera que se fue el Maestro no era la que él se merecía, e indirectamente, lo que nos merecíamos toda nuestra generación. El nivel de críticas era un poco exagerado. No hubo un buen timming de parte de la AUF y lo dije a ellos y por eso se los digo a ustedes. Pero tampoco nadie es perfecto”, dijo.

Demostró su molestia con el arbitraje mundial y lo que sucedió en la Copa del Mundo Qatar 2022 en la que entiende que Uruguay fue perjudicado por los jueces.

“Agarré a (Massimo) Busaca para hablar y luego jugamos un torneo de leyendas en Qatar y entró (Pierluigi) Collina (el encargado justamente de los árbitros en la Copa del Mundo). Lo agarré del brazo y le fui a preguntar qué había pasado con Uruguay. El VAR ha traído problemas al fútbol. A Argentina del lado opuesto, lo ayudaron a ser campeón del mundo: cuatro de los cinco penales que le cobraron, no fueron. Si bien tuvieron su mérito futbolístico, los ayudaron”, añadió.

Respecto a la fuerza que pueda tener Uruguay en el mundo y con FIFA, para Lugano es muy claro.

“Putean a Nacho Alonso, pero no tenemos fuerza políticamente a nivel internacional y nunca la vamos a tener. En FIFA hay 216 selecciones, de las cuales 200 le dan más ingresos que nosotros. Los únicos que tenemos un poco de fuerza somos los jugadores”.

Consultado acerca de quién puede ser el próximo capitán de la selección uruguaya, una vez que Bielsa se haga cargo, Lugano indicó: “Es un tema que está bueno porque depende también de lo que vea el entrenador. A mí, el Maestro me nombró a los 25 años porque visualizaba un proceso de al menos ocho años. Sebastián Coates es un tipo con una conducta y una personalidad que tal vez no se ve de afuera, pero de adentro del grupo es respetadísimo. A futuro, a mediano plazo, Josema (Giménez) tiene un bagaje ya, años en la selección, en Europa, es hincha a muerte, sufre con la selección, se alegra. Y obviamente por calidad futbolística, Valverde y Bentancur surgen como sus manos derechas”.