Luis Aguiar, el “informante” de Alianza Lima que volverá a enfrentar a Nacional

Luego de haber defendido a Nacional en la temporada 2018, Luis Aguiar enfrentará a los tricolores este jueves por la Copa Libertadores, en la que su actual equipo, Alianza Lima de Perú, debutará frente a los albos.

“El Canario” volverá a estar en el camino de Nacional luego de su paso por el club cuando a principios de 2018 fue pedido por Alexander Medina, un fichaje que impactó en el fútbol uruguayo, ya que el volante había jugado varios años en Peñarol, y que dividió a los hinchas bolsos, a muchos de los cuales le costó aceptarlo, o nunca lo aceptaron, con la camiseta blanca.

A fines de aquel año, cuando José Decurnex tomó la presidencia de los tricolores, Aguiar no fue renovado, al igual que varios referentes del equipo de ese entonces.

Poco más de un año después, y luego de pasar por Plaza Colonia y San Martín de San Juan del ascenso argentino, el futbolista de 34 fue pedido por Pablo Bengoechea y retornó a Alianza Lima, club al que defendió antes de su experiencia con los tricolores.

El informante

En la previa del partido ante los tricolores, Aguiar manifestó que ha sido consultado por sus compañeros sobre el juego de los tricolores.

“Conozco todo de Nacional, es un equipo copero, sé cómo juega, cómo se mueve. Los compañeros me preguntan del rival y hablamos de ese tema. Esperemos que sirva de ayuda”, señaló el volante en declaraciones publicadas por Líbero de Perú.

El mediocampista es considerado un entrenador dentro de la cancha por Bengoechea y es uno de los referentes del equipo limeño.

Twitter Alianza Lima

“Nos han tocado rivales difíciles”, dijo sobre el grupo de la Copa Libertadores en el que también están Racing de Avellaneda y Estudiantes de Mérida.

“Este grupo está para pelear. En esta clase de torneos cambia la cabeza, uno corre más y trabaja el doble”, manifestó el volante que será titular el próximo jueves y que considera vital ganar en el debut como local.

“En Copa Libertadores no hay que confundir las cosas con eso de jugar lindo. En este torneo se juega a ganar, no para divertirse. Todos en Alianza lo tenemos claro y que no duden que vamos en busca de nuestros primeros tres puntos”, dijo Aguiar, que luego del partido por la copa tendrá el clásico ante Universitario de Gregorio Pérez.

“Me siento más querido que odiado en Nacional”

En Nacional, Aguiar jugó 23 partidos y marcó cinco goles, dos de ellos recordados por ser anotados en la final del Torneo Intermedio que los albos le ganaron a Torque tras remontar un 2-0 e imponerse por 3-2. El canario marcó un doblete para el empate parcial.

Al final de año, la nueva directiva decidió no renovar a varios futbolistas, entre ellos al volante.

“Ante la llamada del presidente del Club Nacional de Football informándome que no renovarán mi contrato quisiera agradecer a funcionarios que me han hecho sentir uno más y con muchísimo cariño y respeto, a la gente e hinchada que poco a poco fue valorando mi esfuerzo y dedicación para con el club y un compromiso que siempre fue reflejado más allá de partidos buenos o malos”, escribió el Canario en sus redes.

“Un año cargado de momentos emotivos donde uno crece y aprende a valorar, respetar y mirar diferente la vida más allá del fútbol”, agregó.

Aguiar también agradeció a una de las funcionarias de Los Céspedes. “Una gran persona y madre para cualquier jugador que pise Los Céspedes. Te voy extrañar Enana!!!!”

“Gracias jugadores, compañeros, amigos que me han hecho sentir uno más y siempre me defendieron como nadie. Lo mejor para el 2019 a todos!! GRACIAS!!!”, agregó.

Luego, en febrero de 2019, cuando en Nacional ya estaba Eduardo Domínguez como entrenador, el futbolista reconoció que le hubiera gustado seguir en Nacional.

"Tenía ganas de seguir en el club porque estaba bien y me quedó la espina de no jugar mucho. Tal vez con el cambio de entrenador podía tener alguna otra oportunidad, más allá de que con el 'Cacique' (Medina) nos llevamos muy bien", dijo a Locos por el Fútbol de Del Sol FM.

Aguiar señaló que los dirigentes querían que siguiera en el club y con una rebaja en su salario. “Pero el 31 de diciembre a las 18 horas y cuando estaba por tirar los cohetes, me llamó el presidente (José Decurnex) para decirme que no. Igualmente le agradezco. Que el hombre que toma el timón levante el tubo para informarte eso merece respeto, más habiendo un gerente deportivo que lo podría haber hecho", señaló.

El Canario también admitió que le “costó” ganarse a la gente de Nacional, pero se fue con buenos sentimientos hacia el club. “Más allá de que alguno siempre te putea, hoy me siento más querido que odiado en Nacional. Eso me deja tranquilo en lo personal", expresó.