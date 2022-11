Luis Enrique dijo que si España no gana el Mundial quiere que se lo lleve "Argentina por Messi" o "Uruguay por Luis Suárez"

El seleccionador español, Luis Enrique, debutó este viernes como streamer en la previa a Qatar 2022, tal como había anunciado hace unos días en su cuenta de Twitter. Y cuando le preguntaron quién quería que ganara el Mundial en caso de que no fuese España, dijo que le gustaría que sea Argentina "por Messi" o Uruguay "por Luis Suárez".

"Si nosotros no vamos a ganarlo, quiero que gane Argentina. Un jugador de la talla mundial de Leo Messi tiene que retirarse con un Mundial en el que sería su último Mundial. Aunque también te digo que creo que podría jugar el siguiente. Pero prefiero que lo gane España eh. Y también Uruguay por Luis Suárez, claro", dijo en la transmisión por Twitch.

A ambos dirigió en Barcelona desde 2014 a 2017 y obtuvo la Champions League en 2015, entre otros títulos.

En una transmisión que demoró más de una hora y que tuvo a mas de 150.000 personas viéndolo, Luis Enrique fue respondiendo preguntas de sus seguidores, algunas sobre el Mundial y otras más personales. "Si llega un resultado malo, no es cosa de ser streamer o no. Espero que no se junte una cosa con la otra. Intentaré ser constante menos los días post partido, porque acabo agotado física y mentalmente e independientemente de ganemos o perdamos no haré directos esos días", contó el director técnico durante su transmisión en Twitch.

Los encuentros serán en las noches de Qatar. "Cada día después de cenar, más o menos a esta hora, la idea es estar aquí un rato con vosotros y hablar del día a día", agregó el DT y contó que la idea surgió después de hablar con su hijo. "Veía a mi hijo disfrutar con muchos streamers. Empezó como una broma con él, pero al pasar el tiempo hemos decidido hacerlo", señaló.

"No hay una organización ni nada, iremos aprendiendo y fallando. Espero que tampoco se enfade la prensa, las cosas importantes que competen a lo profesional no serán tratados aquí, pero los temas personales y de más confianza sí que estarán", contó.

Con respecto a la selección contestó: "España nunca ha sido un equipo físico. Tenemos que jugar con nuestras armas. Tener el balón, que vaya por el suelo, llevar el partido a nuestro terreno. Aunque sea un deporte de contacto, si nosotros hacemos nuestro trabajo tendremos muchas opciones de ganar. No es infalible, pero no me preocupan los equipos mejores físicamente", añadió.

Luis Enrique también definió a sus favoritos para el Mundial: "Asegurando diría que Brasil y Argentina. Luego Francia, que es la actual campeona. Alemania, España, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica que está por ahí", señaló.