Luis Suárez a Referí: "En estos últimos meses viví momentos increíbles e inolvidables"

Luis Suárez fue presentado el miércoles en Gremio de Porto Alegre con una fiesta impresionante en el estadio Arena. Concurrieron alrededor de 50.000 personas para ver la presentación del que los propios hinchas consideran la mayor contratación en la historia del club. Se vendieron más entradas que para la presentación de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr.

El clima que se vivió en el estadio era similar al de una final de Copa Libertadores de América, según la percepción de un periodista brasileño presente en el lugar. Gremio es tricampeón de América, en 1983, 1995 y 2017.

El delantero, que lloró esa noche, vivió una montaña de emociones en los últimos nueve meses, desde el día en que la selección uruguaya se clasificó al Mundial de Qatar en el estadio Centenario y el futbolista se despidió del público junto a su familia.

La triste despedida del Mundial de Qatar

Tres meses después se concretó su inesperado regreso a Nacional y todo lo que generó la decisión de volver al fútbol uruguayo en los meses previos a la Copa del Mundo.

"Fue increíble e inolvidable todos los momentos vividos en estos últimos meses", expresó el jugador consultado por Referí.

La dolorosa salida de Suárez de Barcelona y el acierto de Atlético de Madrid

Con la llegada de Ronald Koeman a la conducción del equipo, Barcelona tomó la decisión de cortar la relación con el delantero que se convirtió en el tercer goleador histórico del club con 198 goles, y así fue que Luis Suárez firmó el 25 de setiembre de 2020 un contrato por dos años con Atlético de Madrid.

"Déjenme un espacio acá que quiero marcar la historia porque vengo a un grandísimo club que tiene muchísima ambición", expresó el Pistolero con optimismo y una fe ciega en sus condiciones.

Al cabo de la temporada 2020/2021, pese al covid-19 y las lesiones que le hicieron perder siete partidos de Liga, Suárez marcó 21 goles y llevó de la mano al Atlético a ganar la Liga española después de siete años.

Con la familia en Atlético de Madrid

El técnico Diego Simeone llamó "la Zona Suárez" al último tramo del campeonato, en el que el uruguayo fue figura y marcó goles vitales.

La segunda temporada no fue tan buena para el equipo y tampoco para Suárez, que marcó 12 goles en 42 partidos. Su contrató expiró y el conjunto colchonero no lo renovó.

La emoción de Suárez cuando la selección clasificó al Mundial de Qatar

Antes de terminar su vinculación con el Atlético, Suárez logró con la selección uruguaya la clasificación al Mundial de Qatar. El 24 de marzo Uruguay le ganó 1-0 a Perú en el Estadio Centenario, con gol de Giorgian de Arrascaeta, y consiguió el objetivo.

Fue una noche emocionante, donde después del partido ingresaron a la cancha los familiares de los jugadores. Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, que imaginaron que ese podía ser su último partido con la selección en el Centenario, se quedaron largo rato en la cancha.

Suárez se durmió a las 4 de la mañana después de esa noche inolvidable, con una carga emotiva como pocas, en la que disfrutó junto a su familia, junto al público que pobló las tribunas del Estadio Centenario y llevándose de recuerdo un trozo de la red del arco de la Tribuna Colombes, un lugar también especial para él.

“Viví el día con mucha tensión, muchos nervios, con la misma ilusión de cuando iba a debutar en 2007 y en realidad estaba yendo a mi último partido de Eliminatoria con la selección" explicó Suárez a Referí. "Cada paso que daba en el día era de emoción, ir por la calle, el trayecto del ómnibus hasta el Estadio disfrutando, emocionado”, contó el delantero histórico de la selección nacional.

El saludo de Suárez con un trozo de red en el Centenario

Reconoció que la foto previa al partido que se tomó con sus hijos fue porque pensó que podía ser la última en ese lugar si Uruguay no clasificaba en ese partido contra Perú: “Todo fue emotivo: entrar a la cancha, el calentamiento, el himno, sacarme una foto con mis hijos antes del partido que podía ser la última con ellos previo a un partido oficial de Eliminatoria, porque no se sabe si va haber partido de despedida previo al Mundial y por eso uno lo vivió de esa manera”.

Admitió que no tuvo un buen rendimiento durante el partido: “Por suerte se dio que ganamos y clasificamos, pero a nivel personal no rendí como quería, capaz que fue todo eso, la tensión, los nervios, el entusiasmo de haber vivido esas sensaciones me jugaron una mala pasada. Pero uno está acostumbrado también a eso”, señaló.

“Lo disfruté con mi mujer y mis hijos que sufren cada crítica, cada mal momento que vivimos en la selección. No tengo palabras de agradecimiento al hecho de disfrutar con ellos de esa felicidad. Arrimarme a la tribuna y recibir el cariño de la gente que fue al Estadio fue también muy emocionante para mi”.

Suárez se llevó de recuerdo un trozo de la red y contó porqué se le ocurrió esa idea: “Fue porque el arco de la Colombes es muy especial para mi, ahí marqué mi primer gol, en el 2007 contra Bolivia en la selección", recordó en la nota con Referí.

La difícil decisión de Luis Suárez

Libre de Atlético de Madrid, Suárez no se podía equivocar en la decisión de futuro a cuatro meses de la Copa del Mundo. Recibió muchas ofertas de clubes europeos, de la Major League Soccer, de México, Brasil y Argentina.

Una posibilidad cierta que analizó fue jugar en River argentino tras recibir el llamado del entrenador Marcelo Gallardo. El 7 de julio, un día después de que River quedara afuera de la Copa Libertadores, Suárez dijo a Referí que no iba a jugar en ese equipo y que le llamaba la atención que nadie de Nacional se puso en contacto con él.

"Estoy sorprendido porque los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación. Porque si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo hubiera pasado con la de Nacional, que fue mi casa", dijo el delantero.

El festejo del gol en el clásico

Sus palabras a Referí activaron a los directivos de Nacional y a los hinchas, que comenzaron una campaña en redes con el hashtag #SuárezaNacional y que fue tendencia en Twitter durante varias semanas. El presidente José Fuentes viajó a Madrid para hablar con Suárez y días más tarde se confirmó lo que parecía un imposible: el Pistolero volvía a Nacional.

El 26 de julio, a través de un video casero que publicó en sus redes sociales, Suárez confirmó la noticia más esperada por los hinchas: "Ha sido impresionante, emocionante los videos y mensajes que nos llegaron. Eso hizo que nos tocara mucho el corazón en esta situación que teníamos que decidir y era inevitable rechazar esta oportunidad de tener la posibilidad de volver a juga a Nacional", dijo el jugador.

El recibimiento de Suárez en el Gran Parque Central y el título Uruguayo

La decisión repercutió a nivel mundial y el domingo 31 de julio Suárez viajó a Montevideo con su familia. Los hinchas de Nacional lo recibieron con una caravana desde el aeropuerto de Carrasco al Gran Parque Central, donde se llevó a cabo un recibimiento espectacular.

Antes de que Suárez llegara a Montevideo, ya se habían vendido 5.000 camisetas tricolores con el número 9.

"Que mis hijos puedan ver esto, no tiene precio", dijo el salteño en Nacional TV.

Ese día se vendieron 20.000 entradas en el Parque. Emmanuel Gigliotti le entregó la camiseta número 9 y Suárez dio una vuelta olímpica alrededor de la cancha para recibir el aplauso de todo el estadio tricolor.

La presentación en Nacional

Cada partido de Nacional fue una locura de público, aumentó la cantidad de socios nuevos y de viejos que se pusieron al día, y la venta de camisetas.

En la cancha, Suárez respondió. Marcó un gol inolvidable frente a Peñarol en la victoria clásica en el Parque y los dos primeros en la final contra Liverpool (4-1) para que Nacional se coronara campeón Uruguayo.

"Que me recibieran como me recibieron me superó en muchos aspectos. Sabía que podía haber gente en el Parque, la caravana. Pero me conmovió y emocionó ver desde bebés hasta mayores, gritándote, niños con camisetas de Peñarol, banderas de Peñarol en los balcones. Que mis hijos vieran eso, para mi era muy importante, porque ellos vivieron etapas complicadas, la salida de Barcelona, la despedida del Atlético, a pesar de haber sido campeones se quedan con lo último, y les genera incertidumbre. Que vean como te reciben en tu país para mi no tiene precio", manifestó Suárez en un mano a mano con Referí en setiembre pasado.

El Mundial de Qatar y la llegada de Suárez a Gremio

Los tres meses en Nacional le sirvieron a Suárez para renovar el idilio con los hinchas, para volver a ser campeón y para preparar el cuarto y último Mundial de su carrera.

"Es mi último Mundial, lo voy a disfrutar muchísimo, desde donde me toque estar: si me toca jugar hasta que me de y si me toca en el banco ayudar, pero disfrutarlo porque es el último, que mis hijos disfruten de ese momento", dijo a Referí antes de viajar a Qatar.

No fue un buen torneo para Uruguay, que quedó eliminado en la primera fase. Suárez no marcó goles, pero fue uno de los mejores jugadores de la selección en el último partido contra Ghana, en el que solo faltó un gol para clasificar. Suárez lo sufrió en el banco porque había salido cuando transcurrían 66 minutos.

Otra vez se instaló la incertidumbre sobre su futuro, hasta que el 31 de diciembre firmó contrato con Gremio en su casa de Montevideo.

Presentación en Gremio

El pase revolucionó a Brasil y especialmente a la ciudad de Porto Alegre, dividida por dos clubes grandes a nivel continental: Gremio e Internacional.

El recibimiento fue espectacular. Cerca de 1.500 hinchas se acercaron a aeropuerto Salgado Filho el día que viajó con su familia y el miércoles en la presentación, se agotaron las 32.696 entradas que estaban a la venta y se completaron las 50.000 localidades con los socios que ya tenía sus lugares disponibles.

Una fiesta impresionante que volvió a emocionar al futbolista y a su familia. El club le preparó un video con saludos especiales de Arthur Melho, Lucas Leiva, Sergio Busquets, Neymar y Diego Lugano.

"A la hora de tomar la decisión, viendo el cariño, lo que le gusta el fútbol a la gente de Brasil y Gremio, se me hizo fácil. En los últimos días recibí un cariño increíble. Por esa razón estoy muy agradecido y prometo que lo que voy a hacer es jugar al fútbol, hacer goles e intentar ganar títulos para que Gremio esté donde debe estar", señaló el jugador que se apronta para un nuevo desafío profesional, ahora en el exigente mercado brasileño.