Luis Suárez: "Pienso seguir en la élite y yo decidiré hasta cuándo"

El máximo goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez, brindó una entrevista a ESPN en la que tocó distintos tópicos del fútbol y sentenció una frase que demuestra lo que piensa claramente de que seguirá en la élite de este deporte hasta cuando él quiera.

“Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del fútbol, porque estando en el Atlético (de Madrid) sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando. Sigo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”, dijo Suárez a ESPN.

El salteño también habló de su tenacidad y de no darse nunca por vencido.

“Soy de esos jugadores que siempre me caractericé por ser cabeza dura. En el sentido de que cuanto intento dos, tres, cuatro veces y no me sale, no soy de esos jugadores que va a bajar la cabeza o que desaparece. Yo voy a seguir intentándolo porque fue mi forma de ser desde chico".

Y agregó hablando de Martín Lasarte, su primer entrenador en Nacional y quien hoy se hizo cargo de la selección chilena: "Me criticaban con 18 años y los entrenadores que tuve, como Martín Lasarte, contestaban: 'Pero no miren los goles que está errando el chiquilín que tiene 18 años, que erra siete u ocho, miren que a la tercera o cuarta él sigue insistiendo. Son cosas que le van a hacer llegar lejos'":

Asimismo, admitió que no se esperaba “estar en este momento que estoy viviendo hoy en el Atlético, pero lo estoy disfrutando muchísimo y estoy agradecido porque tanto el cuerpo técnico como los compañeros creen en mí, confían y eso es algo que uno intenta pagar con goles o con lo que sea”.

Pierre-Philippe Marcou / AFP

Luis Suárez habló de la importancia que tuvo Martín Lasarte y de la que tiene hoy Diego Simeone como técnico

Suárez también destacó la confianza que le brinda el técnico de Atlético de Madrid, el argentino Diego "Cholo" Simeone.

“Obviamente cada entrenador tiene su forma de ser y su filosofía de fútbol. El Cholo es un entrenador que genera mucha confianza al jugador, le genera dar más de lo que puede dar y eso es lo que él te transmite. A la hora de plantear los partidos te corrige muchísimas cosas. A mí, con la edad que tengo, me sigue corrigiendo cosas y las acepto sin ningún problema porque por algo es el entrenador. Uno está para ayudar porque uno capaz que se piensa que con la edad que tiene ya lo tiene todo hecho, pero hay detalles tácticos que uno tiene que aprender y para algo está el entrenador”, indicó.

En otro orden, el delantero uruguayo entiende que la competitividad de un entrenador argentino como Simeone también se puede llevar muy bien con la filosofía del jugador uruguayo.

“El uruguayo y el argentino tienen la forma intensa de vivir los partidos y eso no te varía mucho. Lo que te cambia es que hay a veces que tienes un entrenador que te puede explicar una situación, que te dice: 'Si picas ahí entre medio de esos dos defensas, puedes generar una ocasión de gol'. Te habla así el entrenador, pero después tienes al otro entrenador que te dice: 'Pica ahí entre medio de esos dos, que vas a hacer el gol y vas a hacer otros dos o tres más'. Esos son entrenadores que te motivan, que te entusiasman y esos son mensajes que a uno le llegan y le aportan muchísimo”, explicó.