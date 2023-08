Madre de Valentina Cancela dijo que se pudo haber evitado el crimen de su hija: "No puedo superarlo, no tengo consuelo"

Liliana Sarmoria, la madre de Valentina Cancela, la adolescente de 17 años asesinada por su exnovio y cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en la playa de Punta del Este, habló en rueda de prensa y señaló que este momento parece una "película de terror".

"Él confiaba en esta persona, que la encantó, la enamoró y el sintió apropiación de ella. El iba a casa, reservado, nunca una palabra fuera de lugar. Yo me enteré de todo esto cuando el 14 de febrero nos llamaron que estaban detenidos los dos. Mi hija comenzó inmediatamente con tratamiento psicológico", aseguró.

"Me parece mentira estar de pie porque tendría que estar enchalecada del dolor que siento. Y le pueden dar 10 años a este chiquilín. Saldrá con 29 años y es un asesino serial", dijo entre llantos.

"He visto chicas golpeadas pero esto cuando te toca de cerca, que tenía toda una vida por delante... yo viví y nací para ser mamá, no tengo por qué estar viviendo esto", declaró.

"Siempre que lo veía a él terminaba cansada"



"Esto se podría haber evitado, yo hice la denuncia y pedí que se tomaran medidas"



"Él dijo que fue a su casa a buscar un póster para darle a mi hija, pero fue a buscar la pala para enterrarla"

"Una separación, que a mí me pasó después de 27 años de matrimonio lo podés superar, una muerte de un familiar por una enfermedad también, pero esto de mi hija no puedo, no tengo consuelo, lo único que tengo que hacer es reunir fuerzas con la gente que me quiere", aseguró.

"Pido que entre todos hagamos justicia. Valentina era una chica hermosa, por dentro y por fuera, feliz, como toda adolescente quizás hermética, no te filtraba la información pero con todas las ganas de vivir", señaló. "No era una persona conflictiva que desaparecía tres noches de casa", agregó. "En un momento estaba cansada, por inclusive cuando lo veía a el, como un vampiro humano siempre terminaba cansada".

A su vez, dijo que no se pudo cruzar con el asesino de su hija y que no está lista para hacerlo. "No me lo puedo cruzar, de ahora en más no estoy lista para cruzármelo". Y reafirmó que el asesino no mostró arrepentimiento del asesinato de su hija. "No mostró arrepentimiento, hasta mira y saluda cuando sale, después que cometió esta atrocidad sigue, se le da para ir a su casa y dormir una siesta", contó.

"¿Se podía haber evitado? Sí, cuando una madre hace una denuncia y pide por favor más medidas a través de una tobillera o lo que sea. Pero esto no es un caso de que la empujó o hizo alguna macana y llamo a alguien y que venga. Él la mató. Fue premeditado. Esa es la verdad. Fue un femicidio. Hizo todo. En un momento dice que va a levantar un poster y en realidad fue a buscar la pala para enterrarla. Justicia. Lo que pido es justicia", finalizó.