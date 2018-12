Maduro arma "hasta los dientes" a un millón y medio de personas y desafía a Colombia

El presidente venezolano Nicolás Maduro viene asegurando desde hace varios días que existe un plan de Estados Unidos, Colombia y Brasil para derrocarlo, asesinarlo y atacar a su país.

La semana pasada denunció que John Bolton, asesor de seguridad nacional de Washington, coordina un complot para generar incidentes armados en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil y justificar una intervención militar, y luego su canciller, Jorge Areaza advirtió que dará "la madre de las batallas" si Venezuela es atacado.

En este clima de acusaciones y amenazas, Maduro subió la apuesta y apuntó directamente al presidente colombiano como el líder de esa acción en su contra, y ordenó armar "hasta los dientes" a 1,6 millones de civiles (los milicianos) que apoyan a militares. Según Maduro, ese cuerpo pasó de 500.000 a 1,6 millones de efectivos desde abril pasado.

"Él personalmente dirige la preparación de acciones contra Venezuela, así lo denuncio al mundo, con el apoyo, el financiamiento de la Casa Blanca", dijo Maduro refiriéndose a Duque.

Durante una parada que conmemoró la muerte del prócer Simón Bolívar en 1830 y la creación de la Milicia Bolivariana en 2009, el mandatario subrayó que Duque sería el responsable de una eventual "agresión" a su país.

La @MiliciaFANB está preparada para defender y expulsar, a cualquier fuerza extranjera que ose tocar un palmo de nuestra tierra. Nos defenderemos de imperialistas, oligarcas y traidores, vengan de donde vengan. ¡No podrán con nosotros! pic.twitter.com/Ci58epOakd — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 17, 2018

"Nosotros no nos metemos con nadie, Iván Duque, pero tú eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Que lo sepa nuestro pueblo, que lo sepa el pueblo colombiano", advirtió Maduro en el Fuerte Tiuna ante cientos de milicianos blandiendo fusiles.

"Por tu ambición, por tu egoísmo, por tus odios contra Venezuela, por tu inmadurez, no estás preparado para ser (...) presidente de Colombia", añadió Maduro, quien denuncia sistemáticamente conspiraciones.

"No van a salir vivos"

Mientras se apronta para su segundo mandato, que comenzará el 10 de enero, Maduro insiste con sus teorías de complot contra su gobierno. Según Caracas, el complot incluye el entrenamiento de tropas en Estados Unidos para tomar bases militares en Venezuela y de mercenarios en Colombia para simular ataques de efectivos venezolanos contra países vecinos.

Y por eso lanzó la advertencia del armamiento de los civiles. "Tenemos que hacer una buena inversión para garantizar su acceso a (...) los fusiles, a los misiles y a los tanques", remarcó el presidente, quien suele desplegar una inflamada retórica ante las supuestas tramas del "imperio y sus gobiernos satélite".

"El que tenga que tomar nota en Bogotá o Washington, que tome nota (...). Pueden saber los imperialistas que no van a salir vivos de aquí", amenazó.

Enfrentados por aviones rusos

Días atrás hubo otro cruce entre los presidentes. Los ejercicios militares de defensa que Venezuela y Rusia realizaron en conjunto y la llegada de aviones militares rusos a ese país generaron alarma en países vecinos. Duque aseguró que el continente debe "estar alerta" frente a esos ejercicios militares, a los que calificó de "inamistosos".





"El continente debe estar alerta, este no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región", afirmó el jefe de Estado en una entrevista a Noticias RCN Televisión. Agregó además que no es la primera vez que el país vecino usa aviones de combate como "herramientas de provocación" y que siegue siendo preocupante.

Venezuela justificó las maniobras de defensa con los bombarderos Tu-160, y dos aviones, y aseguró que de esa forma se preparaban para defenderse cuando fuera necesario. Pero Duque no se conformó y reiteró su alarma. "Este tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hace demostración o provocaciones", afirmó.

El Observador y AFP