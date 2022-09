Mal día para chocar un auto: repuestos pueden demorar más de cuatro meses

María compró un Chevrolet Onix 0 km en abril de este año. Apenas un mes después (el 4 de mayo) tuvo la mala fortuna de chocar. El frente con paragones, los focos delanteros y los embellecedores de careta quedaron destruidos. Tuvo que ingresar su auto a un chapista para su reparación, previo trámite con su aseguradora. Esta semana se cumplieron cuatro meses y su vehículo seguía en el taller: el motivo, la indisponibilidad de esos repuestos en la plaza local. “La verdad que a esta altura ya no sé qué más hacer”, dice María, una lectora que se contactó con El Observador para relatar su peripecia.

Los talleres consultados por El Observador dicen que hay “poco para hacer”, que las casas de repuestos son los primeros interesados en hacerse de los productos que demandan porque “viven de eso” y que “esperar meses es moneda corriente” sin excepciones de marcas.

José Reyes es propietario de un taller de chapa y pintura e integra el Centro de Talleres Mecánicos Automóviles (CTMA). El tallerista dijo que el problema es generalizado en “todas las marcas” y que hay compañías de seguros que entregan órdenes de compra para repuestos con plazos de 30, 60, 90 y hasta 120 días, con algunos incluso que pueden superar ese plazo porque las fábricas de las marcas del exterior “no entregan los repuestos” que se piden desde Uruguay.

“Hoy tenemos los talleres llenos de vehículos, tirados, y no podemos avanzar en el trabajo porque no tenemos los repuestos. Obviamente que eso no se lo cobramos al clientes porque se cobra cuando el trabajo está terminado”, explicó Reyes.

Por ello es que cuando el incidente no impide que el vehículo pueda circular en condiciones (los abollones de puertas o paragolpes son los más comunes), los usuarios prefieren seguir andando mientras esperan por la llamada de su aseguradora para comunicarle que su puerta o paragolpes logró desembarcar en el puerto de Montevideo.

“Cuando es un foco estás en problemas, porque ahí directamente no podés circular y no se pueden hacer adaptaciones”, acotó Reyes.

Las causas

Con un problema que se arrastra desde hace varios meses, los talleres, las aseguradoras y las casas de repuestos tienen más o menos claro los argumentos que manejan los proveedores del exterior de las marcas de vehículos para no enviar en tiempo y forma los insumos que se piden desde Uruguay.

El primer gran impacto que tuvo el sector fue la pandemia y las distorsiones logísticas que se generaron por la falta de contenedores para operar con el Atlántico, la suba de los fletes marítimos, los cierres de los puertos chinos por la pandemia o la guerra entre Rusia y Ucrania suelen ser las explicaciones más comunes que se reciben.

El tallerista comentó el caso de un cliente que tiene un vehículo de US$ 40 mil en su taller que está parado porque no consigue “algo tan simple” como las pastillas de freno. Añadió que incluso para los vehículos de marcas multinacionales que se arman en Brasil tampoco se consiguen repuestos. En ese sentido, puso como ejemplo el caso de Peugeot, donde muchas veces es “más fácil de conseguir” un repuesto de origen francés antes que uno brasileño. El tema en este caso es que no todos los modelos de esta marca son compatibles con ambos orígenes.

“La verdad que no tengo muy claro por qué Brasil nos exporta autos si después tiene poco interés en mandarnos los repuestos. Claramente no le interesamos como mercado”, criticó Reyes.

Otras de las debilidades que tiene el mercado automotor uruguayo a juicio de otros talleristas consultados es la multiplicidad de modelos de una misma marca. Eso hace que para muchas casas de repuestos tener stocks para todas las marcas también sea una tarea compleja.

“El cliente está malhumorado y en cierta medida lo entendemos pero poco podemos hacer poco de nuestro lado”, dijo Reyes.

En general, quienes suelen estar en contacto con los particulares son las empresas aseguradoras que le van transmitiendo —vía correo electrónico a sus clientes— en qué situación se encuentra su pedido de repuestos. Esto ha llevado a que varios deban recurrir al alquiler de automóviles para movilizarse. En algunos casos, hay pólizas que cubren una parte total o parcial de este gasto, pero la gran mayoría no suele tenerla contratada, explicó una fuente del sector asegurador.