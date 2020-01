Manini Ríos cree que fue "un error" el rechazo de los colorados a su candidatura

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, entiende que fue un "error" la moción que este sábado votaron los convencionales del Partido Colorado en rechazo a su candidatura y a que Cabildo Abierto sea el lema que represente a la coalición opositora en las elecciones departamentales de Montevideo.

"Creo que se están restando posibilidades reales de ganar", explicó este martes en el programa Todo Pasa, de Océano FM, aunque afirmó que no se puede "meter en las decisiones de otro partido" y los colorados "tienen todo el derecho de decidir lo que quieran".

El general retirado reiteró que no tiene "problemas" con apoyar la candidatura de Ernesto Talvi, el canciller designado que este viernes deslizó la posibilidad de presentarse en caso de que sea necesario. El ofrecimiento lo hizo después de que Manini Ríos pusiera su nombre sobre la mesa para ser el único representante del Partido Nacional, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, el Partido Colorado y Cabildo Abierto en los comicios de la capital.

Manini Ríos señaló que incluso estaría dispuesto a bajar su candidatura si fuera necesario. Pero también expresó que, al contrario de lo que dijo en varias entrevistas quien fue su compañero de fórmula, Guillermo Domenech, su nombre sigue siendo una opción si los cinco partidos dan el visto bueno. "No hay aún una decisión tomada de bajar la candidatura", dijo, aunque "eso no quiere decir que no vaya a ser lo que pase".

Para Manini Ríos, lo importante es dar con una figura que "desnivele la balanza a favor de las fuerzas no frentistas", que desde la Intendencia de Montevideo "puede empezar a procesar cambios que afecten a todo el país".

Por eso el senador electo defendió su eventual postulación, ya que a su juicio "Cabildo Abierto ha actuado (..) con sentido de unidad, de coalición" en el proceso de definir las candidaturas para las elecciones departamentales en la capital. "Nosotros hemos evaluado que hay una oportunidad de lograr una alternativa en el gobierno departamental de Montevideo, de cortar 30 años de gobiernos frenteamplistas", argumentó.

En la entrevista radial, Manini Ríos además profundizó sobre los desencuentros con el Partido Independiente, tanto en la campaña electoral como en la búsqueda de un candidato único.

Al ser consultado sobre la posible postulación de Gerardo Sotelo –quien este viernes anunció en Twitter que no sería candidato, después de haber escuchado a Domenech en radio Carve–, Manini Ríos dio el mismo argumento que dieron otros dirigentes de Cabildo Abierto en los últimos días.

No obstante, valoró que el experiodista no es un candidato lo suficientemente fuerte para sacar al Frente Amplio del poder. "Yo entiendo que, más allá de que le tengo respeto como persona, no es un candidato para ganar la Intendencia de Montevideo", dijo.

A pesar de ello, se mostró abierto a la posibilidad de que el Partido Independiente sea el lema que represente a toda la coalición en mayo, porque entiende que las diferencias entre los dirigentes de su partido y el de Pablo Mieres no pueden ser "el obstáculo insalvable" que ponga en peligro la alianza electoral.

"Tenemos resistencias internas como consecuencia de que en la campaña el Partido Independiente fue bastante hostil, a pesar de que Cabildo Abierto no dio respuesta a ningún tipo de ataque. Pero creo que eso no podría ser lo que haga fracasar todo el proyecto, es algo muy menor", explicó.

En definitiva, Manini Ríos cree que en Montevideo "hay que presentar una candidatura fuerte, que realmente pueda ser una alternativa válida", y no una postulación "pour la galerie", para que estén "todos contentos porque no despierta la animadversión de nadie". "No queremos ir a la elección para cumplir con el formulismo sabiendo que no tenemos ninguna posibilidad", zanjó.

Pero si los partidos no llegaran a un acuerdo, Cabildo Abierto tiene reservado a una persona que podría competir bajo otro lema en su representación. A Manini Ríos le consta que el Partido Nacional maneja esta opción y supone que también el Partido Colorado lo hace.

En los demás departamentos, Cabildo Abierto dio libertad a los convencionales para que elijan la estrategia electoral que crean más conveniente. Así, hay departamentos en los que habrá candidatos propios, otros en los que se postularán con el lema Partido Nacional y otros donde esta fuerza política respaldará al candidato de los blancos.

"No puedo decir que tenga la expectativa de ganar (en el interior del país)", reconoció Manini Ríos en el programa Todo Pasa. El general retirado explicó que las elecciones nacionales son diferentes a las departamentales y municipales, ya que en las últimas "pesan mucho las localías" y "probablemente muchos votantes vuelvan a votar" al PN, el PC o el FA.

Leonardo Carreño

Gobierno nacional

De todos modos, dijo que "la resonancia mediática" y "el bombo" que se le dio a las elecciones departamentales dista de ser la principal preocupación de la coalición. "Lo sustancial, hoy, es el gobierno que empieza el 1° de marzo", apuntó, y contó que está abocado a estudiar el anteproyecto de la ley de urgente consideración para sugerir cambios e incorporaciones a partir de lo que sugieran los técnicos que asesoran a su partido.

La fecha límite que se trazó para ello es el 5 de febrero, por lo que hasta entonces solo se referirá a "conceptos generales" que llamaron su atención. En el programa radial adelantó tres: la cárcel de máxima seguridad, propuestas para que el sector productivo "pueda sobrevivir" y cambios a la ley orgánica militar, que fue aprobada solo con los votos del oficialismo.

Sobre la cárcel de máxima seguridad, explicó que fue incluida en el acuerdo programático de la coalición pero no incorporada al borrador de la ley de urgente consideración. En estos días sus técnicos lo asesorarán sobre si es pertinente o no que sea incorporada, o si su creación amerita una nueva norma.

Por otra parte, dijo que que va a buscar la forma de que en el anteproyecto haya un apartado que ayude a los sectores productivos "que están en una crisis muy profunda", porque cuando se vote el nuevo presupuesto "puede ser demasiado tarde".

Además, el excandidato aseguró que propondrá que se modifique la ley orgánica militar, ya que esto también fue pactado en el acuerdo programático y los legisladores blancos y colorados no votaron la norma cuando estaba siendo discutida en el Parlamento. Consultado por los periodistas sobre qué cambios cree que habría que hacerle, se refirió al "nuevo protocolo disciplinario" al que están sujetos los militares.