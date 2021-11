Manini Ríos dijo que “hubiera sido por lo menos deseable” un “llamado a interesados” por aeropuertos

El senador y líder Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, reclamó que “se pudo haber hecho alguna forma de llamado a interesados” o “una forma de licitación” por parte del gobierno, para otorgar concesiones de seis aeropuertos en el interior del país.

“Hubiera sido por lo menos lo deseable por si algún otro grupo u otro actor que quisiera participar, tuviera la oportunidad”, expresó en conferencia de prensa este jueves tras una reunión de la Mesa Política del partido, en el Centro de Montevideo.

En esa línea, dijo que “hubiera sido mejor hacerlo diferente”, aunque explicó: “Es una posición nuestra, pero el Poder Ejecutivo tiene toda la legitimidad y toda la prerrogativa para hacerlo como lo hizo”.

En referencia a la coalición de gobierno señaló que, pese a posturas diferentes en algunos temas, está “bien claro el objetivo principal, que es mantener viva esta herramienta que es la que puede llegar a soluciones de los problemas reales de la gente”, expresó.

“Nosotros siempre hemos mirado el monte y no el árbol. Podrá haber diferencias coyunturales, posturas diferentes, nuestras propuestas a veces difieren, pero no vamos a estar accionando por cosas que son laterales o que realmente no son el cerno de la situación”, afirmó.

Los aeropuertos otorgados sin licitación a Puerta del Sur S.A. -al tiempo que se prorrogó la administración del de Carrasco- son el de Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú. Cabildo Abierto analizó el tema pero indicó que esperará más elementos para tomar una postura definitiva.

El partido liderado por Manini Ríos no había apoyado la creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales que ampliaba la posibilidad de extender la concesión de 30 a 50 años. La creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales fue aprobada en el Parlamento en diciembre de 2020 con votos del Partido Nacional y el Frente Amplio.

El senador Guillermo Domenech consideró que “se entregaron varios aeropuertos a poderosos intereses regionales".