Manini Ríos le abre una "carta de crédito" a Carrera: "No nos sumamos a la ligera a ningún ataque personal"

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, reclamó una investigación completa sobre el asunto que involucra al frenteamplista Charles Carrera, al que se acusa de haber encubierto un caso que involucra a la Policía y en el que un hombre terminó paralítico por una bala perdida.

El joven fue herido en 2012 cuando se encontraba en la puerta de su casa en La Paloma. Un disparo, que presuntamente partió desde la comisaría ubicada enfrente, lo hirió y lo dejó paralítico. Según reveló el programa Santo y Seña de Canal 4 Carrera, entonces director general del Ministerio del Interior, permitió sin amparo jurídico que la víctima permaneciera internada en el Hospital Policial sin ser funcionario, además de pagarle unos $ 20 mil mensuales tickets de alimentación.

Manini, que desde el 6 de agosto está de viaje junto a su esposa por Suecia y Finlandia, utilizó este martes su audición en radio Oriental para referirse al “affaire mediático” relacionado con su colega del Frente Amplio. Allí el líder cabildante reclamó conocer la verdad sobre el hecho más grave de todo el asunto y que nunca se investigó a fondo: quién fue el que efectuó el disparo que terminó dejando parapléjico al joven.

Manini cuestionó que el “escándalo” en torno a Carrera se haya centrado en si correspondían o no los beneficios que le otorgó a la víctima, o si fue para hacerlo callar. “No debemos entrar a pegar cuando no tenemos los hechos bien claros”, señaló. “No nos sumamos a la ligera a ningún ataque personal contra nadie. No lo hemos hecho nunca”.

Agregó allí que, como siempre, le abrirá una “carta de crédito” al senador del MPP para que pueda demostrar su inocencia. Algo que, recordó, Carrera no hizo cuando la Justicia pedía el desafuero de Manini ante la acusación de haber ocultado, como jefe del Ejército, la información aportada por el represor José Nino Gavazzo en un tribunal de honor militar, y que motivó una sesión especial del Senado.

“A pesar de que se demostró claramente que el fiscal había actuado de forma sesgada, manejado políticamente para sacar de circulación a un dirigente político que molestaba, el senador Carrera se sumó al coro que nos condenaba de antemano, a sabiendas de que era todo mentira”, lamentó el líder cabildante.

Manini sostuvo que la misma actitud tuvo Carrera cuando “se urdió la patraña” en torno que su esposa, su suegro y él ocupan un campo como colonos sin cumplir las condiciones legales. Todo eso, dijo, a pesar de la “claridad” de un informe que el propio Manini elevó al Instituto Nacional de Colonización (INC) y que “demostró en forma palmaria que todo era una falsedad total”. En ese caso, apuntó, Carrera también se sumó al “coro acusatorio”. El INC aún sigue analizando el caso y, según confirmaron a El Observador fuentes institucionales, está lejos de llegar a una resolución.

“Tendríamos material de sobra para devolverle y decirle claramente que es imperdonable lo que hizo”, ironizó Manini. “Pero no es nuestro estilo, y no lo haremos. Le daremos todas las oportunidades para que demuestre que no es culpable”.

Manini insistió: el caso se debe aclarar y no deberá quedar en una “nebulosa” en el que no se encuentre ningún culpable, y estará atento al tema. “Hay que determinar quién fue el que efectuó el disparo”, relcamó. “También por qué no se investigó y por qué se cerró el caso cuando hubo un herido grave. Todo lo demás es adorno”, concluyó.