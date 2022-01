Manini Ríos pide que el Senado tenga la última palabra para aprobar concesiones e insiste en reforma tributaria

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, tiene pronto un proyecto de ley que planteará la obligación de que cualquier tipo de concesión o exoneración tributaria que el Estado quiera disponer y que exceda un período de gobierno deba contar con aprobación parlamentaria.

El texto será elevado al Parlamento una vez se retomen las sesiones, el próximo 1 de marzo. En concreto, lo que propone Manini Ríos es que este tipo de iniciativas tengan que contar con venia por parte del Senado, en un mecanismo similar al que se utiliza para aprobar la designación de los embajadores o los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Así lo señaló este martes el senador en diálogo con El Observador, al remarcar la necesidad de contar con herramientas de este tipo en acciones que, muchas veces, terminan comprometiendo a varias administraciones.

"El caso de UPM es clarísimo", dijo Manini Ríos al ser consultado sobre en qué situaciones una ley de este tipo hubiera sido necesaria. "No está demás que este tipo de iniciativas se sometan al Senado para su aprobación definitiva", dijo. Esto no significará, aclaró, ningún tipo de "tranca" a la acción de gobierno. Según explicó, su propuesta implica que el Senado deberá pronunciarse en determinados plazos sobre una concesión o exoneración en cuestión. Si no lo hace, el beneficio se dará tácitamente por aprobado.

"Pero es bueno que exista una instancia en la que el sistema político lo debata y, eventualmente, lo apruebe", precisó.

Manini Ríos adelantó que su proyecto generará discusión. Señaló que el tema "fue conversado" a nivel de la coalición de gobierno pero que, hasta el momento, "no hubo ninguna devolución". De todas formas, remarcó que la iniciativa está pronta y será presentada en marzo.

El líder de Cabildo Abierto había adelantado su idea en noviembre, cuando su partido rechazó dar su votos a la reciente concesión de los aeropuertos internacionales al consorcio Puerta del Sur, que fue ratificada con el apoyo del Partido Nacional y el Frente Amplio.

El proyecto que presentará Manini Ríos va en línea con su reclamo de una reforma tributaria que fue descartada por el Ministerio de Economía pero en la que, adelantó, insistirá este año. Su planteo será, sobre todo, desde el punto de vista de las exoneraciones. "No es justo que los menos poderosos desde el punto de vista económico sean obligados a afrontar los pagos que no hacen los que sí pueden hacerlo", expresó.

"Creemos que es necesaria una reforma", sentenció Manini, que hace diez meses le había presentado un documento al presidente Luis Lacalle Pou en la que se plasmaban más de 20 medidas en este sentido.

Allí se indicaba que el "gasto tributario", la renuncia del Estado al cobro de impuestos mediante concesiones, se ubica en el entorno del 7% del Producto Bruto Interno, mientras que el promedio de América Latina no superaba el 4%.

"Hay mucho para replantearse sobre si es lógico mantener tal o cual concesión", dijo Manini Ríos. "Saber si una empresa en cuestión cumplió o no con todo lo que debía hacer", insistió. "Hay que hacer una revisión grande en ese sentido y llevar más justicia al sistema tributario, de manera que no paguen unos los que no pagan otros", concluyó.

En ese marco, destacó las "muchas coincidencias" que su partido tiene con el planteo que el domingo pasado elevó Un Solo Uruguay. En particular de que al productor nacional se lo trate "con la misma vara" que a las grandes empresas extranjeras a nivel tributario. "Es lo que venimos diciendo desde un principio y fue el espíritu de nuestro proyecto", dijo.