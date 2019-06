Mansión del dueño de Fripur será rematada para pagar deuda con el BROU

La Justicia determinó que Alberto Fernández, dueño de Fripur, compró su mansión a través de la sociedad Metaxa para evitar que la rematara el Banco República, al que Fripur le debe cerca de US$ 50 millones. La jueza civil Estela Jubette dispuso este viernes que la casa sea ejecutada para pagar parte de la deuda con el BROU, según informó El País.

La vivienda está ubicada en Carrasco, Montevideo, y tiene un valor estimado en US$ 1,5 millones. Fue comprada en 1984 por la sociedad Mataxa, cuya directora es la exesposa del empresario.

La investigación del caso evidenció que Metaxa no realiza actividad comercial o de producción, no tiene empleados, tiene vencido el certificado de la DGI desde 2006 y no está certificada por el BPS. La defensa del BROU señaló que la sociedad tenía como único propósito esconder los bienes del patrimonio de Fernández.

Al principio, el empresario y su exesposa habían asegurado que él le pagaba a la sociedad Metaxa un alquiler mensual de $ 35 mil por la propiedad. Sin embargo, en una inspección hecha en 2015, el exdueño de Fripur terminó admitiendo ante la jueza Jubette que Metaxa no tenía actividad comercial alguna, que había sido adquirida para poner la mansión a su nombre, y que las acciones las tenía su exesposa.

La magistrada luego supo que el plazo del contrato de arrendamiento había vencido. Fernández y su expareja dijeron que no existía ningún recibo del pago de los alquileres y que el dinero era depositado en una cuenta bancaria a nombre de la mujer, pero no pudieron acreditarlo.

Al juzgado civil fue citado el exjefe de compras de Fripur y hombre de confianza de Fernández, quien en 1983 firmó los papeles que lo acreditaban como el único integrante del directorio de Metaxa hasta 2004, aunque él desconocía que así fuera. El empleado de Fernández aseguró ante la Justicia que su participación fue inducida por la “relación de dependencia” que tenía con la empresa.