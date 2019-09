Maradona ya faltó a su primera práctica en Gimnasia

"Vengo a Gimnasia a dar la vida", dijo Diego Armando Maradona en su presentación como flamante entrenador del Gimnasia y Esgrima La Plata a estadio lleno el domingo por la tarde en La Plata.

"No voy a faltar a ningún entrenamiento como dice algún periodista gil. Acá se viene a entrenar y el que no entrena no juega. El que no corre no juega", añadió ante la multitud que coreaba su nombre.

Finalmente, sus dichos no se cumplieron y en la mañana de este lunes, el entrenador del conjunto platense no concurrió, por lo que faltó a su primer entrenamiento, lo que de alguna manera se había vaticinado.

La práctica de El Lobo la dirigieron los flamantes asistentes de Maradona, Sebastián Méndez y Adrián González.

Cabe recordar que Gimnasia contrató al exastro argentino debido a que intenta zafar de la zona del descenso en la que se encuentra último entre 24 equipos.

Según comentan medios de la vecina orilla, Maradona ya había anunciado que no concurriría a la primera práctica ya que se iba a abocar a formar el cuerpo técnico definitivo que lo acompañará.

El primer partido del DT de Gimnasia será el domingo cuando por la sexta fecha de la Superliga Argentina, reciba al vigente campeón, Racing de Avellaneda.

El conjunto platense, además de marchar último en la tabla del descenso, también está en el escalón más bajo de la tabla de la Superliga al haber cosechado solamente un punto de los 15 que hubo en juego.