Maratonistas uruguayos se comieron sus ahorros sin poder clasificar a Tokio

Los tres maratonistas uruguayos que participaron de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 intentaron este domingo hacer la marca mínima para clasificar a los Juegos de Tokio, pero no lo alcanzaron.

En diálogo con Referí los tres atletas expresaron que no podrán volver a intentar la clasificación, esencialmente por razones económicas.

Para Tokio la marca mínima para clasificar en maratón es 2.11.30, un crono mucho más exigente que el solicitado para Río 2016 que fue de 2.17.00.

Nicolás Cuestas había estado cerca en diciembre del año pasado al correr en 2.11.42 la maratón de Sevilla bajando el récord nacional de Néstor García (2.12.31, desde 1999). Estuvo a solo 12 segundos de Tokio.

Este domingo, sin embargo, no pudo completar la prueba. "Casi me rompo un gemelo, pero paré antes por suerte", contó a Referí.

La prueba, la NN Marathon, se disputó en el aeropuerto de Twente, en Enschede, Países Bajos, donde los tres uruguayos llegaron previa escala y aclimatación en Siena.

"Me sentí re bien en la entrada en calor y pensé que iba a tener un buen día", expresó Cuestas. "Hay una última carrera el 30 de mayo, en Praga, por lo que me dijo mi manager, pero ya gasté el dinero que tenía para esta preparación y esta carrera. La preparación y el hospedaje acá en Europa más el pasaje a Holanda lo pagué yo. La CAU (Confederación Atlética del Uruguay) me había conseguido un apoyo para el pasaje a Italia. Si entrás a sumar con los gastos de la carrera y US$ 500 en hisopados no es fácil", admitió.

Nicolás Cuestas, abandonó y casi revienta un gemelo

Su hermano mellizo Martín terminó con una marca de 2.15.18 ubicándose en el 21º puesto.

"Desde temprano sentí molestias, traté se sobreponerme lo más que pude a los dolores musculares, y si bien la media fue buena, de una hora, cuatro minutos y 47 segundos, pero ya en el kilómetro 28 tuve que hacer la primera parada. Seguí porque hasta el kilómetro 32 estaba en zona de clasificación, pero luego del 35 paré aproximadamente una vez por kilómetro. Paré nueve veces en total; tuve sensaciones de calambre y por las molestias el tiempo final fue ese. En el kilómetro 41 Andrés me alcanzó, pero ya era solo llegar. El tiempo fue malo para la región, pero quería terminar la maratón", expresó en diálogo con Referí.

Nicolás Cuestas, paró nueve veces en la carrera

Sobre la posibilidad de volver a intentar marca el próximo 30 de mayo dijo: "No creo, ahora apunto al Sudamericano de Buenos Aires". Los Cuestas tienen marca para correr el 10.000 m de ese torneo.

La mejor marca y ubicación para los uruguayos la protagonizó Andrés Zamora ubicándose 19º con una marca de 2.14.18 superando su mejor marca personal que databa del Mundial de Londres 2017 con 2.16.00 (fue 20º y el mejor latinoamericano en la prueba).

"No me sentí muy bien, cuando llegué a Siena me afectó pasar de 20 grados a -2 grados. Para aclimatarme el primer día salí a correr con poca ropa aclimatarme más rápido y atemperar los efectos del cambio de clima. Pero me agarré dolor de garganta, estuve toda la semana mal. Largué la maratón de Siena como para e hice solo 17 kilómetros", contó a Referí.

"Acá en Países Bajos largué a un ritmo de 2.11.00, pero al llegar al kilómetro 30 se me cerró totalmente el pecho, corrí lo más rápido que pude, fue una lucha, salió mi mejor marca personal. No estoy muy conforme con eso, pero fue para lo que me dio. Es una pena por todo el esfuerzo que hice, en lo económico, personal y familiar, sin apoyo", agregó.

"Esta fue la última maratón del año, si llego a reunir algún dinero iré en diciembre a Valencia. Ahora quedé en cero. Tuve que cambiar muchos pasajes. Estuve 45 días en Colombia y no pude ir a Buenos Aires porque se complicó por la pandemia, tuve que cambiar pasaje a Siena, en Italia me sentí mal me compré pasaje para Holanda, ahora tengo que volver a cambiarlo. Se me terminaron todos los ahorros que tenía y tengo que pagar la tarjeta de crédito por todos los gastos y porque no tuve ningún tipo de apoyo, todo lo banqué de mi bolsillo", afirmó Zamora.