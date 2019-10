Marca histórica: Eliud Kipchoge es el primer hombre en correr una maratón en menos de 2 horas

Este no es un sábado más. La historia del deporte mundial anota un nuevo récord. Por primera vez, un hombre logró reducir la marca de 2 horas en una maratón. Eliud Kipchoge, de Kenia, completó un recorrido de 42.195 kilómetros en un tiempo de 1:59:40.2.

De todas formas, el tiempo que rompió el maratonista no se tomará en cuenta para los registros oficiales ni será homologada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Esto porque la prueba que realizó en Austria el keniata, fue parte de un desafío – INEOS 1:59 Challenge – que impulsó la marca deportiva que lo viste.

De cierto modo, la carrera se diseñó para que el atleta pudiera lograr el registro. El horario de salida y llegada del deportista se programó de modo tal de que las condiciones climáticas fueran ideales. A su vez, Kipchoge corrió acompañado de 41 corredores de elite más que lo favorecieron en la resistencia de viento.

Today we went to the Moon and came back to earth! I am at a loss for words for all the support I have received from all over the world.



Thank you to all who gave me the opportunity. Asante. pic.twitter.com/0HTVBjB6YY