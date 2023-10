Margalit Murray: “Uruguay está en un momento clave” para tomar “decisiones importantes y “prevenir” avance del narcotráfico

Por Natalia Roba y Santiago Soravilla

Las oficinas de Seguridad Regional ocupan un lugar clave en el relacionamiento entre Estados Unidos y los diferentes gobiernos. Sus jefes son los enlaces con la policía y los servicios de seguridad, pero cultivan un perfil discreto, prácticamente invisible, que los hace quedar por fuera del radar de la opinión pública.

En Montevideo, ese cargo es desempeñado desde 2021 por Margalit Murray, una funcionaria de destacada trayectoria dentro del Departamento de Estado que previamente ocupó roles en Israel, Afganistán y Líbano.

Entrevistada por El Observador, Murray dijo que Uruguay está en un “momento clave” para tomar una serie de “decisiones importantes” que permitan “prevenir” el avance del narcotráfico y el crimen organizado.

La jerarca enfatizó en la importancia de mejorar la cooperación entre los países y la región pero también en la necesidad de continuar capacitando a funcionarios uruguayos en ciberdelitos, lavado de activos, puertos y seguridad fronteriza. A su vez, expresó su preocupación por el uso del fentanilo como droga sintética, una tendencia que está causando estragos en Estados Unidos pero aún no llegó a Uruguay, y aseguró que la DEA no reabrirá una oficina en el país a pesar de los pedidos del gobierno uruguayo.

A continuación, un resumen de la entrevista con El Observador.

Estos días se realizó la semana de cooperación de seguridad. ¿Por qué consideraron necesario hacerla?

No era necesario pero es algo que nosotros queremos destacar porque, durante todo el año estamos trabajando de alguna forma algo sobre seguridad, entonces no es posible hacer un anuncio o hablar sobre la seguridad cada día, entonces queremos enfocar y hablar sobre el trabajo que estamos haciendo.

¿Cuáles son las prioridades que tienen en este momento?

Las prioridades de seguridad del gobierno de Estados Unidos están enfocadas en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Queremos cooperar con el gobierno de Uruguay a mejorar, no sólo en ciber seguridad, también en ayudarlos en cómo pueden investigar y perseguir casos de cibercrimen, en seguridad fronteriza, para cooperar y proteger nuestras fronteras. Por ejemplo, trabajamos con la policía en casos de trata de personas siempre como forma de cooperación.

¿Cómo evalúa la situación de Uruguay actualmente en estos temas?

Estamos de acuerdo en que son áreas en las que debemos enfocarnos. Creo que el gobierno de Uruguay es muy claro en su mensaje, en que quiere mejorar la situación de seguridad especialmente contra el narcotráfico. Toman en serio la amenaza del ciber crimen y cooperan de diferentes maneras para proteger sus fronteras.

En noviembre de 2021 luego de llegar a Uruguay estuvo junto a un equipo de la Guardia Costera en el puerto de Montevideo. ¿Qué se encontraron?

Esa visita fue en el marco de un programa que tenemos entre EEUU y Uruguay para hacer asesoramiento sobre puertos que tienen cadenas de suministro a los EEUU. Hay un programa en el que, en acuerdo con la Prefectura, hacemos asesoramiento para evaluar riesgos de la cadena de suministros. Si hay una compañía (naviera) que es parte de este programa va a tener menos controles cuando llegue a los EEUU.

Recientemente Uruguay adquirió tres escáneres para el puerto que le compró a una empresa estadounidense.

Y estamos muy felices por eso.

Inés Guimaraens

¿Cuál es la evaluación que hacen de la seguridad en los puertos?

El gobierno de Uruguay reconoce que hay vulnerabilidades por la falta de más escáneres.

La Secretaría Antilavado ha reconocido que las organizaciones criminales se han fortalecido acá y a nivel regional. ¿Cómo están trabajando ustedes para disminuir los efectos del crimen organizado?

Nosotros cooperamos en la lucha contra el narcotráfico porque un crimen tiene conexiones con otros crímenes como el cibercrimen. El año pasado yo desarrollé un programa de seguridad fronteriza después de tener no sé cuántas conversaciones con oficiales de muchas de las agencias de justicia, especialmente del Ministerio del Interior, llegamos a una decisión sobre cuales son vulnerabilidades más grandes y áreas de enfoque. Recibimos US$ 250 mil para realizar ese programa, ya hicimos 7 de los 14 cursos de entrenamiento y vamos a hacer siete u ocho más.

¿Son para policías esos cursos?

No solo para policías. La seguridad necesita el involucramiento de todas las agencias de seguridad. Ofrecemos entrenamientos multidisciplinarios para todas las agencias de Uruguay sobre investigaciones y entrevistas con pasajeros sospechosos, identificación de riesgos en aeropuertos, métodos de interdicción en frontera seca y fluvial, e hicimos dos cursos en lavado de activos y decomiso de bienes. Tenemos un programa que es bilateral desarrollado por Naciones Unidas desde su oficina del crimen y drogas y es un programa sobre cómo hacer investigaciones de lavado de activos y decomiso de bienes porque hay que tomar los bienes después de la investigación.

"La Secretaría Antilavado reconoce que hay falta de información del sector no financiero"

Esa es precisamente una crítica que recibió Uruguay por parte del evaluador que contrató la Secretaría Antilavado. ¿Cómo están observando la persecución de delitos de lavado de activos?

Estamos contentos con la voluntad de luchar contra el narcotráfico. Hay que hacer investigación de lavado de activos. Sé que hay voluntad de la policía de investigar y formalizar los casos para llegar a juicio, pero es importante recibir información. El sistema sólo funciona cuando recibe información.

¿Hay un déficit ahí?

Hay espacio para mejorar en este tema. La Secretaría Antilavado reconoce que hay falta de información del sector no financiero.

A nivel regional se está trabajando para ubicar al narcotraficante Sebastián Marset. ¿Cómo evalúa la cooperación entre los países para encontrarlo?

Siempre hay espacio para cooperar más pero no creo que haya faltado cooperación de los EEUU y Uruguay sino más la cooperación de otros países.

¿Faltó cooperación de otros países?

Creo que hay espacio sí para más cooperación de otros países.

Se dio un caso curioso ahí que es que Uruguay estaba cooperando con la DEA para atraparlo y a la vez le entregó un pasaporte. ¿Qué debe modificarse para que no se repitan situaciones como estas?

No voy a comentar sobre el caso Marset específicamente.

Viendo lo que ha pasado en Latinoamérica que hay países como Ecuador que han empeorado su seguridad, ¿cómo ve la situación de Uruguay en comparación con esos países? ¿Qué tan lejos estamos de que se enquiste el narcotráfico en el poder?

No tengo la medida mágica para ver el futuro, pero creo que Uruguay está en un momento clave en el que puede tomar decisiones importantes para prevenir una situación así. Todavía tiene un gobierno y una policía con la voluntad de investigar y luchar. No hay una falta acá, hay voluntad. Hay cosas que el gobierno puede hacer y Estados Unidos quiere cooperar y ayudar en lo que nosotros podemos: mejorar la seguridad en la frontera; cooperar en casos muy grandes de narcotráfico; dar asistencia en formar y mejorar las investigaciones de ciberdelitos.

No podemos decir que en un año será como Ecuador o en diez años será como México porque tiene una historia e instituciones muy diferentes. Pero creo que también tiene instituciones muy fuertes, la democracia es muy estable. Eso es una ventaja para Uruguay, reconocen cuáles son los problemas, las vulnerabilidades. Ahora hay que explorar cómo vamos a luchar y resolver los problemas de seguridad.

"Nosotros apoyamos en la decisión de comprar a España" las patrullas oceánicas

¿Les preocupa el avance en las compras a China en el área de seguridad?

Siempre preferimos que en seguridad Uruguay elija a los EEUU o a nuestros amigos en Europa para hacer compras.

En el Ministerio del Interior dicen que un problema es que China hace ofrecimientos de donaciones o pone precios baratos y eso los lleva a querer comprar porque EEUU considera a Uruguay como país de renta alta y no puede hacerle donaciones. ¿Qué cambios se pueden impulsar para equilibrar esa balanza?

No voy a comentar eso. Creo que es una pregunta para la embajadora.

Estados Unidos ha tenido preocupación por la pesca ilegal. ¿Cómo ve la decisión de Uruguay de comprar buques españoles de patrulla marítima OPV?

Nosotros apoyamos en la decisión de comprar a España. En este programa de seguridad de la frontera a final de agosto tuvimos una capacitación sobre pesca ilegal de tres días. El Departamento de Seguridad Nacional trajo un equipo muy grande y tuvimos participación de Prefectura, Aduana, Policía Nacional y Fiscalía, Fuerzas Armadas y otras ONGs.

"Tomamos el problema (del fentanilo) muy enserio y para nosotros es una cuestión de tiempo (que llegue) por la circulación. De ahí la importancia de entrenar, prevenir y construir conocimiento sobre la droga"

El fentanilo es un problema para Estados Unidos. ¿Cómo están viendo el tema acá? ¡¿Qué acciones están tomando para evitar que llegue?

Hice la pregunta muchas veces a la policía y a otras agencias. Desde mi conocimiento y entendimiento Uruguay solo ha tenido un allanamiento de LSD que tenía rasgos de fentanilo en 2017. Nosotros sabemos que en Argentina hubo una incautación de fentanilo en 2022, creo que era cocaína con fentanilo, murieron 24 personas. También se incautó en un allanamiento este año.

Nos preocupa mucho. Siempre estamos preguntando si aparece fentanilo acá. Por suerte no recibimos una respuesta positiva pero tenemos la responsabilidad de compartir lo que pasó en Estados Unidos con Uruguay para prevenir que llegue.

En agosto oficiales de la DEA vinieron a Uruguay para hacer un evento de prevención y conocimiento sobre las amenazas del fentanilo. Tuvimos participación de cien funcionarios (MSP, Junta de Drogas, Fiscalía, Policía, Aduanas, Justicia). También compartimos información para la primera respuesta (emergencias).

No sé si es bien conocido en Uruguay pero empieza como un químico, es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína. Además, el traslado de la droga es muy fácil, una pequeña cantidad puede servir para crear cientos de pastillas.

Usualmente se usa en hospitales como analgésico pero como droga puede mezclarse con bicarbonato de sodio o con otras drogas como cocaína, heroína, LSD para hacerlo más fuerte y potente. Una sobredosis de fentanilo puede darse con una cantidad equivalente a 10 a 15 gramos de sal. La amenaza es grande porque los narcotraficantes no van a medir cada cantidad, sino que van a mezclar y es muy fácil que las dosis sean sobredosis para una persona. También es muy fácil de esconder. Cuando hay una incautación de cocaína muy grande son 500 kilos de la droga, pero algo grande de fentanilo son 10 kilos. Eso es un montón de droga.

Lamentablemente tenemos mucha experiencia, en Estados Unidos el año pasado murieron más de 110 mil personas por efectos de drogas y la mayoría por drogas sintéticas especialmente fentanilo. Tomamos este problema muy en serio y para nosotros es una cuestión de tiempo (que llegue) por la circulación. De ahí la importancia de entrenar, prevenir y construir conocimiento sobre la droga.

Inés Guimaraens

¿Ya están entrenando?

Sí y compartimos información con la policía. No solo sobre cómo responder, sino sobre inteligencia criminal, sobre lo que estamos viendo en la región. Eso es también parte del trabajo de la DEA y de la embajada.

¿Hubo un pedido formal para que la DEA se reintegre?

No. No hay planes en este momento para reabrir la oficina de la DEA (en Uruguay). Cada mes hay agentes que vienen desde Buenos Aires para trabajar con la Brigada (de Drogas) y Divin (división de investigación de Prefectura). Su trabajo no para cuando están en el Buquebus regresando a Buenos Aires. Hacemos gran parte de nuestro trabajo de forma virtual entonces no es que una semana se dedican al trabajo de Uruguay. Lo hacen siempre. Pero usualmente una semana, quizás dos, están ubicados en Uruguay. Y si hay una operación o un caso más importante van a quedarse un poco más.

¿Ustedes entienden que no es necesario que estén físicamente acá?

Hay beneficios de tener una oficina en Uruguay, no voy a decir que no, pero porque no tengamos no significa que no estén trabajando muy cerca con la policía.