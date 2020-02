Martínez contestó a Raffo: "No necesito salir a conocer Montevideo para una elección"

El exintendente Daniel Martínez volvió de sus vacaciones y contestó a la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, que hace dos días visitó un asentamiento y pregunto dónde se encontraba el ahora también candidato a la Intendencia de Montevideo.

"¿Dónde está Daniel Martínez? En este Montevideo olvidado, ¿dónde está? Yo creo que Daniel Martínez no puede golpearse el pecho hablando que ha hecho bien las cosas de la basura, de la iluminación, del saneamiento, del transporte, y esa es la gran pregunta que nos queda”, dijo Raffo en Malvín Norte.

Este jueves, el excandidato presidencial del Frente Amplio visitó las obras en marcha en camino Cibils y fue consultado al respecto por Subrayado. "Uno respeta lo que se dice, pero tiene que tener base. Yo no necesito salir a recorrer Montevideo para una elección”, dijo Martínez.

"Esta inversión récord se elaboró porque yo, no para una elección, sino durante 20 años, he recorrido los barrios. La gente me conoce y me saluda", agregó el exintendente, y expresó que los 30 años de gestión frenteamplista han "cambiado" la capital para bien. "La intendencia ha tenido un rumbo, como lo reconoce el 60% de los montevideanos. Que (Raffo) diga lo que quiera, yo no soy comentarista de otros”, afirmó.

Leonardo Carreño

"Lo que estamos haciendo ahora es salir a ver obras que están en camino. Por suerte no sé si nos dan los días hasta la elección para recorrer todas", añadió el ingeniero socialista.

Consultado sobre la posibilidad de debatir con Raffo, dijo que "llegado el momento" se reunirá con los otros dos candidatos del Frente Amplio, Carolina Cosse y Álvaro Villar, para definir si aceptar. "Ahí veremos si hay debate o no. En todo caso decidiremos nosotros, no el contrincante", dijo Martínez.

Martínez no fue el único en salir al cruce de los dichos de la candidata opositora. Cosse dijo este miércoles que “no hay un Montevideo olvidado", sino "capaz un Montevideo desconocido por ella”.

"A veces parece que hay gente que descubre que existe la pobreza. Claro que existe la pobreza, el Frente Amplio se encontró con un país con un 40% de pobreza y lo redujo por debajo de un dígito. Bajamos a la mitad la mortalidad infantil en todo el territorio nacional y en todos los barrios. Con con todo respeto, la aprecio a Laura, todo bien, pero sucede que me parece que no es la indicada para la tarea y por eso estamos en partidos diferentes", dijo la senadora.

Villar eligió otra postura y dijo este jueves que Raffo "tiene derecho a conocer cada rincón de la ciudad que pretende gobernar". "Montevideo no está hecho de tribus enfrentadas ni nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social", escribió en su cuenta de Twitter.

Raffo tiene derecho a conocer cada rincón de la ciudad que pretende gobernar. Montevideo no está hecho de tribus enfrentadas ni nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social. — Alvaro Villar (@alvillar) February 27, 2020

El neurocirujano dijo el martes pasado que "hay problemas importantes" en Montevideo como "la pavimentación de las calles, el problema de los vecinos en cuanto a la seguridad, y problemas sobre todo que tienen que ver con el mantenimiento de las obras que se realizan". De todos modos, opinó que "hay 30 años de mejoras continuas de la ciudad" por más que "quede mucho por hacer”.