Martínez: "Desde los 18 años estoy en caja, nunca viví de mamá y papá"

El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, está de gira por el interior del país y este sábado, en un acto en Mercedes, buscó distanciarse de Luis Lacalle Pou al destacar sus años de trabajo.

Aunque no lo nombró directamente, contrastó su experiencia con la del candidato blanco. Dijo que la mejor forma "de bajar el copete" es "estar con la gente, escucharla, tener una vida de laburo y contacto con la realidad. Desde los 18 años estamos en caja, nunca vivimos de mamá y papá".

En la búsqueda de votos para ganar el balotaje del próximo 24 de noviembre, Martínez apostó este sábado a hablar de su "vida como trabajador", que le permitió "conocer varias realidades".

"A los 16 años decidí que quería ser independiente. Fui boletero, acomodador de un cine. Laburamos toda la carrera y militábamos contra la dictadura, conocíamos las realidades, recorríamos los barrios. Me recibí con 24 años, laburando con dos hijos, uno sabe lo que ha sido pelear por la vida, que nunca te pusieran una alfombra roja", destacó.

"Supe construir un camino junto a la gente, en las fábricas laburando, metiendo las manos en la grasa, levantando planchadas de hormigón", mencionó como algunas de las tareas que realizó, y agregó que eso "no se vende en ninguna libreta ni receta, en ningún supermercado ni shopping".

"No se soportan"

En relación a la coalición opositora, Martínez dijo que no cree que solo con acuerdos políticos se logre gobernar. "En la intendencia buscamos un equipo joven, con paridad, no estamos de acuerdo con los acuerdos políticos donde ni siquiera se soportan unos con otros y no pueden sacarse fotos juntos", sostuvo en referencia al documento "Compromiso por el país" que los integrantes de la coalición firmaron por separado.

"No creemos en los acuerdos de cúpulas, debe ser con el pueblo. Claro que queremos gobernar generando los máximos consensos, pero los partidos tienen que ser instrumentos, no fines", expresó.

El candidato dijo que el país "ha cambiado durante los últimos 15 años", aunque "a algunos poderosos y a quienes los representan les parezca mal". "Les molesta que se redistribuya, que se mire el alma, que se recorran los barrios".

En su discurso mencionó algunas de las políticas de gobierno en los últimos 15 años. En un momento, se preguntó "¿Se ha hecho todo bien? No. Le tengo pánico a la soberbia, mucha gente se puede confundir, nunca perdamos la humildad".