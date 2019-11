Martínez dice que no le asusta la alternancia: "Es algo que democráticamente aceptamos"

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, cuestionó este sábado a quienes dicen que en su fuerza política están “nerviosos” o “agresivos” y afirmó que a la coalición de izquierda "no le asusta" la "alternancia en el poder".

"Nosotros hemos tratado de trabajar desde la propuesta y de cualquier forma tratan de decir: ‘están enojados, están furiosos’. No, estamos tranquilos. Primero porque luchamos toda la vida. El Frente Amplio, pucha, luchó contra la dictadura, así que si estaremos acostumbrados a luchar desde el llano o desde las responsabilidades. No nos asusta el tener que estar… la alternancia en el poder es algo que democráticamente aceptamos", afirmó durante un breve discurso en Chuy (Rocha).

Martínez agregó que que sí tiene “miedo” a “que se repitan en Uruguay cosas que ya han pasado en el pasado y que están pasando en Argentina y otros lugares”.

"No estamos para nada nerviosos ni agresivos. ¡Y eso que hemos recibido palos, eh! Solamente con mirar lo que son los editoriales del diario El País, donde muchos de los que son asesores de Lacalle Pou escriben normalmente… Salvo que somos simpáticos nos han dicho cualquier cosa. Vamo' arriba. Ellos hacen política de esa forma y después siempre pasa lo mismo. La gente con privilegios se siente con derecho a hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa de cualquiera. Ahora, a ellos les decís ‘tenés una uña encarnada’ y ‘ahhh, agresivo, sos el terrible’", subrayó con su mano en forma de garra y la voz impostada.

Martínez comentó que en su campaña "voto a voto" mantuvo decenas de reuniones con gente de todos los partidos, y pidió a los allí presentes replicar esa estrategia. "Salimos a pelear voto a voto. Les pedimos lo mismo a ustedes. Pero siempre con argumentos", dijo el candidato oficialista.

Por otra parte, afirmó que su adversario, el nacionalista Luis Lacalle Pou, dijo "disparates" durante el debate del pasado miércoles. Por ejemplo, expresó que dio cifras "falsas" sobre la salud y la educación, y criticó que el líder blanco haya dicho que los gastos de la Secretaría General de la Intendencia de Montevideo se duplicaron durante su gestión.

"No sé si fue porque a veces algunos asesores con tal de encontrar algo mal ni siquiera le ponen un poco de inteligencia a lo que hacen, y espero que no haya sido intencional. Pero cuando se dijo que la IMM había duplicado el gasto de la Secretaría General se olvidaron que allí está la Asesoría para la Igualdad de Género, y que duplicamos su presupuesto para que la igualdad entre hombres y mujeres exista", expresó. Martínez argumentó que en esa oficina también se agregó "una oficina de Relaciones Internacionales, que no estaba" e incluyó también gastos de la inversión de la Unidad Alimentaria Metropolitana (UAM). "Es un salto de calidad impresionante. Es para sustituir al Mercado Modelo, donde ya era imposible trabajar. Hoy va a haber 69 hectáreas construidas. Eso implica obviamente gente, contratos, controles, que también se incluyeron", explicó.

"Decir que la IMM hace clientelismo porque duplicó gastos de Secretaria General es un disparate. Es faltar a la verdad", concluyó.