Martínez y Neves dejaron el corazón en Nacional y conmovieron con sus mensajes

Emiliano Martínez y Gabriel Neves, dos jugadores surgidos en las formativas de Nacional y que son hinchas del club tricolor, fueron presentados en sus nuevos clubes, ambos en Brasil.

Antes de viajar, dejaron en sus redes sociales mensajes conmovedores, contando lo que significa para ellos dejar el club que los cobijó desde niños y soñando con algún día regresar a vestir esa camiseta.

Martínez continuará su carrera en Bragantino, donde firmó por cinco años.

Desde Montevideo a Bragança Paulista



O meio-campista uruguaio, de 22 anos, Emiliano Martínez assinou com o Braga até agosto de 2026 e é o novo reforço do #MassaBruta.



Bienvenido, Emiliano!

Mientras que Neves lo hizo por un año a préstamo con el Sao Paulo.

Gabriel Neves é do Tricolor!



Destaque do futebol uruguaio, volante de 24 anos assinou contrato até o fim de 2022.



Saiba mais > https://t.co/0R7PM7FrXT

Martínez expresó: "Hoy después de 9 años me toca despedirme de mi casa, del club que me dio todo. No se imaginan lo difícil que es para mí. Todo este camino fue un sueño cumplido para mí y para mi familia, por eso quiero agradecer a todos los que fueron parte de éste, la gente de formativas, funcionarios del club , a mis compañeros que me llevo la amistad de muchos y a toda la gente de Nacional por el apoyo y el cariño que me dieron siempre. Ojalá algún día vuelva a ponerme la camiseta más linda. Muchas gracias Nacional por todo, vas a estar siempre en mi corazón. " Volveré siempre a verte, por amor y porque así lo siento”.

@emimartinez.32

Emiliano Martínez de niño junto a sus padres

Por su parte, "Bigote" Neves señaló: "GRACIAS. Con esta palabra quiero empezar, porque es la que me sale de corazón. Agradecer a todos los que hacen a Nacional mas grande, no quiero nombrar uno por uno por miedo a olvidarme de alguien, pero cada uno sabe lo importante que es. La realidad es que no se qué decir, escribo, borro, me esta costando demasiado, pero lo quiero hacer."

Diego Battiste

Emiliano Martínez frente a Fénix

Luego mencionó a sus compañeros y agregó: "Después de 10 años ahí adentro, creciendo, aprendiendo, me toca dar un paso en mi carrera, en mi vida. Entre mil sentimientos escribo esto, pero creo que todos son buenos, lo siento así. Viví muchas cosas en Nacional, logré muchos sueños que cuando era niño los veía inalcanzables; debuté, hice gol, jugué internacionalmente, fui capitán y muchas otras cosas que logré gracias a Nacional. Tuve muchos aciertos y tuve muchos errores, pero créanme que cuando me equivoqué, no fue por gusto, y créanme que a mí me dolía más que a nadie. Quiero agradecerles, por que me trataron muy bien siempre, porque me hicieron sentir en casa, porque me hicieron sentirme orgulloso de ser hincha de Nacional. Hoy me toca despedirme, lleno de objetivos y de sueños por perseguir, donde uno de ellos es algún día volver al club y disfrutar una vez mas, vestir los colores de Nacional".

Staff Images / Conmebol

Gabriel Neves durante un clásico

Gabi Neves debutó en el primer equipo de Nacional el 3 de febrero de 2018 frente a Torque por el Apertura, cuando el técnico era Alexander Medina.

Martínez lo hizo el 15 de setiembre de 2019 frente a Liverpool en el Clausura, con Álvaro Gutiérrez como entrenador.