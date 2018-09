Masaya sufre una nueva ofensiva y los obispos van al rescate

El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPD), Álvaro Leiva, denunció que hay un uso de la fuerza "de manera desproporcionada" y que están siendo empleados fusiles AK 47 y Dragonov, que son armas de combate que solo el ejército puede utilizar.

Cristian Fajardo, dirigente del Movimiento estudiantil 19 de Abril (anti gobierno de Ortega) dijo a AFP que se escucharon detonaciones de armas de fuego en el norte de la ciudad por donde avanzaban "unos 500 hombres encapuchados y fuertemente armados".

La población se mantuvo encerrada en sus casas mientras estos hombres recorrieron las calles disparando y desarmando las barricadas, según videos que pudieron verse en la televisión.

Escombros del hotel Masaya y de algunas casas quemadas eran levantados en la madrugada del jueves por habitantes. "Entraron a mi negocio, regaron combustible dentro, a mi tío lo sacaron a golpes y le partieron la cabeza con culatas de AK47. Le perdonaron la vida y lo sacaron descalzo ensangrentado", narró Fajardo, dueño del hotel.

Casi todos los negocios en Masaya están cerrados por el temor a nuevos ataques, pero hay unos pocos que se arriesgan porque dicen que si no trabajan no comen.

La ciudad de 100.000 habitantes se ha visto sacudida por las protestas que llevan dos meses en el país, con un saldo de más de 180 fallecidos.

La "misión de paz" de los obispos nicaragüenses

El cardenal Leopoldo Brenes, acompañado por el clero de la Diócesis de Managua, a la que también pertenece Masaya, caminó con una imagen de Jesús por las angostas calles de la ciudad que se declaró en rebeldía ante el gobierno de Ortega.

Cientos de manos ayudaron a levantar barricadas de las calles para dar paso a los religiosos cuando se dirigían al barrio indígena de Monimbó, foco de la resistencia en la ciudad.

Los religiosos ingresaron a la plaza de Monimbó entre gritos de "queremos la paz" y "basta de violencia", acompañados del repique de campanas y cánticos religiosos.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en un emotivo mensaje llamó a no tomar la justicia por mano propia, a "no imitar las mismas actitudes y actos criminales (...) No queremos más criminales en Nicaragua".