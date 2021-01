Mathías Cardacio: "Hoy es una papa pegarle al jugador"

Una pregunta vía WhatsApp sobre la situación de Defensor Sporting y la tabla del descenso, derivó en una charla más extensa con Mathías Cardacio, capitán de Defensor Sporting que dio su punto de vista sobre lo que implica estar en esa zona, entre los cuestionamientos en los medios, las redes y los hinchas, lo que cree que expone a los futbolistas a un estado de “vulnerabilidad”.

Luego de que se hablara mucho de Defensor Sporting y del descenso, ¿trajo calma la victoria ante Peñarol?

Uno con más experiencia debe trasmitir que el tema de la ubicación en la tabla es circunstancial y que en realidad viene de campañas anteriores. Estar arriba o abajo no te hace menos ni te obliga a dar más. El jugador tiene que sentir que tiene que salir a ganar cada partido, sea cual sea la posición en la tabla. Después, lo que lleva a estar peleando abajo es lo que mueve externamente al plantel, todo lo que se dice, lo que se especula y la gente que se pone mucho más rigurosa ante una derrota. Entonces, ahí empieza esa bola de nieve que se va generando, con lo que pasa en las redes sociales, que hoy en día es un termómetro social que influye muchísimo en los dirigentes y en muchos jugadores, sobre todo en los más chicos, que obviamente tienen redes para otras cosas pero los comentarios le llegan. Obviamente el resultado del miércoles nos posiciona en otra situación, pero tampoco somos ajenos a que de perder dos partidos, que tenemos todo el derecho a perderlos, volver a caer más abajo y estar de vuelta en esa situación.

¿Se dramatiza demasiado el asunto del descenso?

Obviamente que nadie quiere estar en esa situación. El tema es qué derecho te da que de un equipo que esté en esa situación, a decir o hacer mil cosas. como pasa hoy. Yo hago hincapié mucho en el análisis que hacen los periodistas hoy. Y, lamentablemente, me pasa que me encantaría que eduquen mucho más desde el análisis enfocado más en lo que es el partido en sí, no en el resultado. El análisis siempre se hace en función del resultado y no debería ser así. Porque lo único que hacemos así es alimentar a toda la gente en las redes sociales, que escucha, repite y se cree con el derecho de insultar o menospreciar, o de desprestigiar la carrera de los jugadores.

¿Cree que se debería hablar más de fútbol y no tanto de las polémicas y otras cuestiones?

Creo que eso ayudaría un poco más a entender el deporte y a salirnos de ese lado que tiene la gente, de la agresividad. Sobre todo, de creerse con el derecho, porque el del futbolista debe ser de los únicos trabajos donde la gente se cree con el derecho de poder insultar a otro. Yo no veo que pase eso con un oficinista o en otro trabajo. Y nosotros somos trabajadores como cualquiera. Ahí está la línea fina de que, porque te fue mal una temporada o te toca pelear el descenso, se crea todo ese ambiente espantoso alrededor de los jugadores. Por eso entiendo que deberíamos cambiar muchas cosas.

¿Hoy el jugador está más vulnerable por las redes sociales?

Sí. Eso lleva a que el termómetro social de los dirigentes para la toma de decisiones sean las redes sociales. Y pasa. Entonces la gente se empieza a creer con el derecho. Me encantaría saber si esa gente, y a veces lo periodistas, que cuando llegan, por ejemplo, los finales de contratos, dicen a este sí hay que renovarle y a estos no. ¿Saben las cosas que no tienen ni idea que pasan durante un año? Cosas que te puede llegar a pedir el técnico en función de tus condiciones, que capaz que no son las tuyas, y tratás de hacerlas porque te lo pide, y capaz que no es tu mayor virtud. Y después te están valorando por eso otro que estás haciendo porque te lo pide el entrenador. Me gustaría saber si mucha de esa gente es tan dura para criticar a un familiar suyo si erra en su trabajo su hijo o su padre, o madre, como lo es con el jugador de fútbol. Hoy es una papa pegarle al jugador de fútbol. Nos estamos encontrando en una situación de vulnerabilidad que ya no dependemos solamente del resultado, que muchas veces es aleatorio, nadie te puede asegurar ganar. Y aparte dependemos también de lo que puede decir un periodista y después lo que mueven las redes sociales.

¿Qué le dice a los más jóvenes sobre las redes sociales?

Lo que uno trata de decirles es que se aíslen de esas cosas. Lo que podés asgurar es el trabajo diario y el compromiso, eso es lo que le digo a los chicos. Después es aislarse un poco, tanto cuando te va bien como mal, porque esas críticas son infundadas muchas veces, como los elogios. Y muy pocas veces son del análisis profundo del fútbol.

¿Cómo ve el relacionamiento de los medios con los futbolistas, que hasta hace uno años era directo y hoy hay más filtros para llegar a ustedes?

En lo personal nunca tuve ese problema porque entiendo que los periodistas viven de esto y necesitan estar en contacto con nosotros. Eso lo valoro y traté siempre de ser gentil, porque respeto la función del periodismo. Obviamente, a veces se torna inalcanzable o cansador estar atrás del jugador. Y todo tiene que llevar un orden. Un jugador no puede hablar con cinco radios a la vez porque ya pierde hasta lo lindo de hacer la nota. También pasa que el jugador, ante un 80% de comentario que es crítico –me pongo a leer la línea de Twitter de los periodistas y siempre son críticas, muy pocas veces son análisis de juego–, y ante tantas críticas puede ser que un jugador diga para qué te voy a dar una nota.

¿Qué pueden hacer los futbolistas como colectivo ante esta situación?

Tenemos que hacernos valer un poco más porque somos los artífices de todo esto. Todos los actores del fútbol tenemos que ayudarnos para que esto tenga otro tipo de lectura, más sana, más de deporte, valorar y desglosar un partido desde la táctica y estrategia. Darle para adelante a los jugadores que lo han hecho bien, y a aquellos que no lo han hecho bien, ‘tranquilos muchachos, es fútbol’.

Apuntes del Bochita Cardacio

El penal ante Peñarol

“Yo le digo a mis compañeros que me encanta patear penales y siempre voy a ser una opción. Pero, por ejemplo, está el tema del 9 que si la agarra abajo del brazo lo quiere patear. Y si se arrima el 9, yo ya dejo que le pegue. Se dio la situación que estaban medio dudando Christian (Chávez) y Kevin (Méndez), que estaban cerca de la pelota. Y fui. Ya sabía que le iba a patera al medio. En el primer partido que jugamos en 2020, que le ganaos 2-1, que estaba Forlán, patea Facu Milán en la hora, me dijo “le pegó yo” y me fui caminando al medio de la cancha diciendo “pah, tiene 17 años, asume una gran responsabilidad. Es importante, pero si lo erra puede tocarle la carrera”. Pero la metió contra un palo. Este miércoles yo sabía que iba a patear el medio y fuerte. Entiendo que un golero, a un penal, siempre se la va a jugar. Cuando estás en una tanda de cinco, ahí podés quedarte en una en el medio. Y salió”

Tener a Gregorio Pérez como entrenador

“Para mí es un placer. Son esas cosas que a uno le pasa y que tenes que valorar, poder compartir plantel con Gregorio. Tenerlo como entrenador es un lujo que nos estamos dando los jugadores que hoy pertenecemos a Defensor. Vos más títulos o menos, pero el tema es ser buena gente, es lo único que queda. Podes ganar o perder, pero si sos buena gente, eso te gratifica y te llena de orgullo. Y con Gregorio pasa eso. Es una persona que cuando habla, todos lo miramos con admiración. En lo específicamente futbolístico tiene una metodología de trabajo más yendo a los que es tradicional, pero realmente muy claro. Y el equipo hoy tiene la idea bastante aceitada y eso es bueno. Gregorio es una persona sana, trabajadora, agradecidas. Y esos valore soy en el fútbol hay que abrazaros con mucha fuerza”.

Lo que dejó Alejandro Orfila, el ex DT violeta

“Me gusta destacar que los jugadores muchas veces nos sentimos más cómodos con ciertos modelos de juego y otros nos perjudican, por nuestras características, está claro. Por eso a veces el análisis hay que hacerlo entendiendo todo. Con Alejandro me pasó que me sentía muy cómodo en su modelo, y me hizo estar en un año muy parejo en rendimiento y muy a gusto conmigo mismo. Y eso se lo voy a agradecer de por vida. Después, tiene una forma de ser muy cercana al jugador, que son valores que hoy hacen falta en el fútbol, y su metodología de trabajo a la hora de entrenar es muy rica y seductora. Siempre intentamos llevarla a cabo en los partidos, pero ganar o perder es una circunstancia, nadie te puede asegurar nada, incluso Gregorio. Y se generó un feeling con el plantel y que haya cinco o seis jugadores llorando en un vestuario cuando se despide un entrenador, pasa una vez en mil. Tuve la oportunidad de vivir eso y te termina llenando el alma. Esas cosas son con las que uno se queda”.

El futuro: ¿analista de TV o DT?

“Me encantaría ser analista de TV, para buscar otro perfil e ir por otro lado en el comentario. Pero lo que me apasiona es ser entrenador. Y me estoy preparando para eso. Lo hago desde el lado de la pasión y después, otras cosas vinculadas al fútbol, no me despiertan esa pasión. Me voy guiando por la pasión y por parameros que me va dando la vida y el fútbol. En estos últimos años me ha tocado ser capitán, que más allá de llevar la cinta, lo que uno quiere es ser referente dentro y fuera de la cancha, con el ejemplo y con valores. Tener llegada a los compañeros, o tener devoluciones cuando te vas de los planteles, eso te va demostrando un rol de líder que le puedo agregar una pasión que es ser entrenador, educar, enseñar una idea, mostrar valores. Y también como una forma de vivir, yo vivo el fútbol como vivo.

¿El futuro cuerpo técnico? Uno se tiene que sentir identificado. Yo he hecho muchos amigos y mucha gente que considero que podría estar en mi cuerpo técnico, obviamente ya lo hemos hablado y después hay que ver los tiempos de cada uno cómo son, si se alinean. Al profe ya lo tengo que es el profe de Defensor, Guille Souto, de los mejores del país. Me encantaría tener un cuerpo técnico amplio, no me interesa tanto lo económico en ese aspecto, sino para compartir con gente que quiero y que me puedan complementar en cosas que me hagan falta. Y ahí vas llenando el círculo. Ya hablé con Matías Cabrera, el Coto (Nicolás Correa), Gonza Bergessio, el Zurdo Lamas, tengo gente con la que estamos hablando pero el tiempo dirá cómo se van dando las carreras y el momento de ejercer. Me queda este año para recibirme. Lo estoy haciendo en OFI con profes de primer nivel. He tenido charlas con muchos entrenadores mientras estoy jugando, que creo que te enriquecen, y con los que técnicos que me toca convivir en los equipos voy aprendiendo, de entrenadores y de profes. La gestión del grupo es lo más importante y ahí hay una cosa que yo creo poder llevar a cabo, y eso me motiva mucho, más allá de lo que pueda plantear a la hora de jugar”.

Las quemaduras que sufrió en el accidente doméstico y jugar en verano

“Sol no puedo tomar. Es la indicación que tengo que cumplir a rajatabla. Por mi profesión no me queda otra que estar expuesto al sol, uso protector, calza y las medias. La estoy pasando mal por el calor, pero no me queda otra. Para la funcionalidad no tengo problemas, tengo piel nueva, cicatrices, y hay que esperar como termina de quedar. Fue un aprendizaje de vida que no se lo deseo a nadie y tampoco creo que haya que vivirlo para valorar cosas. Fue un momento difícil que me ayudó a aprender y tomar consciencia, sobre todo cuando tenemos niños chicos”.