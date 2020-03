Matías De los Santos, otro en la lista de la sanidad aurinegra

Matías De los Santos se sumó a la lista de jugadores de Peñarol en sanidad. El volante, que este martes ante Atlético Paranaense ingresó a jugar por la banda derecha, abandonó el partido cuando transcurrían 38 minutos de juego. Fue sustituido por el chileno Cristian Bravo.

Diego Forlán, en conferencia de prensa, expresó que según lo que le informaron en el vestuario, no fue una lesión grave: "No sabría decirlo 100%, pero me dijeron que fue un golpe", indicó el DT.

El jugador será evaluado por los médicos en las próximas horas para determinar si puede estar a la orden del técnico el fin de semana.

Mientras tanto, el juvenil Facundo Pellistri no integró el equipo titular en Curitiba debido a una molestia muscular que no le permitió entrenar con normalidad durante la semana. Su lugar fue ocupado por Joaquín Piquerez y Pellistri ingresó a disputar los últimos 20 minutos. "No me pareció que jugara un partido de esta índole y en un campo diferente", señaló el entrenador.

Antes del encuentro estaban descartados Fabricio Formiliano y Jonathan Urretaviscaya, también lesionados.