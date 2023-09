Matías Viña será padre: mirá la emotiva publicación de su pareja Florencia Velasco

El defensor de Bournemouth y la selección uruguaya de fútbol, Matías Viña, y Florencia Velasco, exjugadora de Carrasco Polo en hockey sobre césped, serán padres.

La noticia fue confirmada por Velasco en sus redes sociales al escribirle una emotiva carta a su madre, ya fallecida:

"Mami, apenas voy escribiendo la primera palabra y ya se me llenan los ojos de lágrimas. Hace mucho no te escribo, no te cuento como estoy, hace tiempo que no nos conectamos. No quiere decir que no te tenga presente, creo que es todo lo contrario, estos meses no paré de pensar y acordarme de ti. Ideando lo linda y distinta que sería mi vida si tú siguieras en este plano conmigo; la compañía que me harías cuando me siento sola, las charlas constantes que tendríamos por videollamada porque tú no te podías perder de nada, la cantidad de viajes que harías para venir a visitarme", comenzó escribiendo Velasco.

"Te extraño tanto que no te podrías imaginar, pero más aún en esas cosas que cuando las tenía me parecen tan mínimas y normales que terminaba ni percibiéndolas. Mi desayuno en la cama todas las mañanas, con mis dos vasos de juguito exprimido y 4 tostadas con manteca y sal (creo que desde que partiste nunca más volví a desayunar igual), los mimitos en la cabeza a la noche hasta que me quedaba dormida, mirar los dibujitos en pijama todos los domingos, los intentos de peinados que me hacías, los cuales siempre terminaban en lo mismo: una colita baja en la nuca porque las trenzas no eran tu mejor habilidad".

"Qué lindo fue tenerte, abrazarte, y quererte tanto que hasta el día de hoy no conozco ese límite infinito. Hoy te quiero contar la mejor noticia que te podría dar si estuvieses acá, vas a ser abuela de una nena. Hasta el momento sabemos que es sanita y que está siendo llena de amor por todos nuestros amigos y familia. Han pasado muchos meses cargados de emociones y hormonas que me ponen más sensible que de costumbre, pero quiero que sepas que es el año que más te necesito conmigo para que me des esa paz y amor que tanto preciso.

Espero ser esa mamá que deja el mundo con tal que sus hijas estén contentas, como tú hiciste conmigo. Espero poder transmitirle ese amor incondicional que es tan valioso que muchas veces no lo valoré. Te pido perdón por no ver tus gestos enormes que en nuestra rutina parecían ser invisibles. Te amo con el alma, y espero que desde donde estés, me cuides, me guíes, y que te hayas puesto feliz con esta noticia tan hermosa. Te amo mami", concluyó.

La exjugadora de Polo fue saludada en redes por Manuela Serra, jugadora de Náutico y Las Cimarronas, y por su excompañera en Polo, Sofía Mora, entre otros mensajes de felicitaciones recibidos.