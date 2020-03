Max Von Sydow: muere a los 90 años el protagonista de "El exorcista" y "El séptimo sello"

Getty Images Von Sydow interpretó al padre Lankester Merrin en "El exorcista" de 1973.

El actor Max Von Sydow, que apareció en películas como "El exorcista", "El séptimo sello" y series de televisión como "Juego de Tronos", ha muerto a los 90 años de edad.

"Con el corazón roto y una tristeza infinita", la familia del actor franco-sueco realizó el anuncio este domingo.

Otros créditos cinematográficos de Von Sydow incluyen "Hannah y sus hermanas" (Hannah and Her Sisters), dirigida por Woody Allen, y "Star Wars: el despertar de la fuerza" (The Force Awakens).

Nacionalizado francés en 2002, Von Sydow fue nominado a dos premios Oscar durante su carrera, incluido como mejor actor en 1998 por su papel en "Pelle el conquistador" (Pelle the Conqueror).

Getty Images Von Sydow interpretó a Ming el despiadado en "Flash Gordon" (izquierda) y al villano Ernst Stavro Blofeld en "Nunca digas nunca jamás" (Never Say Never Again) de la saga James Bond.

Su otra nominación a los premios de la Academia fue como mejor actor de reparto por su papel en "Tan fuerte y tan cerca" (Extremely Loud & Incredibly Close) de 2011.

El legendario actor fue nominado a un premio Emmy en 1990 por su papel en el thriller de HBO Red King, White Knight.

A lo largo de su carrera, Von Sydow trabajó en 11 películas con el guionista y director sueco Ingmar Bergman, incluido "El séptimo sello", en su rol como Antonius Block, un caballero cruzado que juega ajedrez con la muerte.

Getty Images Von Sydow (derecha) con Bengt Ekerot en "El séptimo sello" de 1957

Von Sydow participó en Los Simpsons en 2014, y luego en la saga "Star Wars: el despertar de la fuerza" (The Force Awakens) en 2015,

Un año después aparecería en tres episodios de la aclamada serie "Juego de Tronos" (Game of Thrones), una actuación que le ganó una segunda nominación a los Emmy.

"Parecía que siempre estaría con nosotros"

Los tributos en las redes sociales no se han hecho esperar.

El director Edgar Wright le rindió un homenaje en Twitter, asegurando que Von Sydow y su "presencia tan icónica en el cine durante siete décadas, parecía que siempre estaría con nosotros"

"Cambió el rostro del cine internacional con Bergman, interpretó a Cristo, luchó contra el diablo, presionó el botón HOT HAIL y fue nominado al Oscar por una actuación silenciosa. Un Dios", escribió.

El crítico de cine Guy Lodge, por su parte, sostuvo que Von Sydow era "un actor que podía aportar una gran gravedad a la basura sin peso y a una humanidad rápida e impredecible para, bueno, películas muy serias".

https://twitter.com/GuyLodge/status/1236993864164167681

https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1237001287297712128

Von Sydow deja cuatro hijos, dos con su primera esposa Christina Inga Britta Olin.

Getty Images Max von Sydow apareció en más de 100 películas y series de televisión.

En 1997, se casó con Catherine Brelet en Provenza, en el Francia y se haría ciudadano francés cinco años después, por lo que tuvo que renunciar a su ciudadanía sueca.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=2l6SQqdn2Y8

https://www.youtube.com/watch?v=ZxEkMGziyDU