Maxi Gómez y su cambio físico: “Me siento más rápido, no me canso tanto”

El delantero uruguayo Maxi Gómez, quien se perdió parte de la pretemporada de Celta de Vigo por culpa del esguince de rodilla que sufrió durante el Mundial de Rusia, reveló este jueves que está realizando un trabajo específico para afinar su puesta a punto.

"Aparte de lo que hacemos con el cuerpo técnico, algunos días estoy haciendo un trabajo físico con el Profe que siento que me faltaba. Ahora me siento más rápido, no me canso tanto. En general me estoy sintiendo mucho mejor", declaró el delantero en rueda de prensa, quien no estuvo convocado para el amistoso que Uruguay jugó ante México el pasado viernes.

Maxi Gómez no se marca una cifra de goles para esta temporada pero confía en superar los 17 que firmó en su primera campaña en el fútbol español, a donde llegó en el verano europeo de 2017 procedente de Defensor.

"Voy paso a paso, partido a partido, y ojalá vengan más goles que el año pasado. Personalmente estoy tranquilo, trabajando a tope para que el fin de semana puedan llegar esos goles. Ojalá haga veinte goles", dijo, entre risas, el atacante sanducero, quien este jueves estuvo al frente de la parrilla para hacer un asado con el resto del plantel.

¡Hoy comemos juntos! 😋🍴 ¿Quién mejor que @gomez_maxi9 para preparar un rico asado uruguayo? pic.twitter.com/0FYYlH1WoB — RC Celta (@RCCelta) September 13, 2018

Las diferencias entre el fútbol de España y Uruguay

El delantero celeste elogió el nivel de sus compañeros de ataque Iago Aspas y Pione Sisto, "son jugadores fundamentales", y profundizó en las diferencias entre el fútbol de España y el de su país.

"El fútbol uruguayo es más de fuerza, no se corre mucho, no es de andar mucho con la pelota. Y el fútbol español cambia, ésta es la mejor liga del mundo y te tienes que preparar bien", explicó.

Maxi Gómez espera un partido "complicado" y "muy trabado" el próximo lunes ante Girona, un rival que, a su juicio, "defiende mucho con una línea de cinco atrás".

Un choque que supondrá su reencuentro con su compatriota Cristhian Stuani: "Lo conozco mucho, es un nueve fundamental, tuvo un año bueno con muchos goles, ayudó mucho al Girona y es admirable, pero nosotros estamos fuertes y vamos a buscar los tres puntos", sentenció.

Con base en EFE