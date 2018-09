Maxi Rodríguez, un talento que se dosifica

Por Marcos Lacaze, @MLacaze

El ingreso de Maximiliano Rodríguez a los 65 minutos en el partido ante Cerro clarificó el juego y con su gol determinó la victoria de Peñarol, que hasta ese momento no encontraba como lastimar a su rival que tenía un futbolista menos dentro de la cancha.

Su aparición previa fue ante Liverpool por la cuarta fecha del Clausura, ya que contra Boston River en Rivera no pudo estar a causa de una dolencia muscular. En Belvedere también tuvo incidencia directa en el resultado. Entró en el minuto 80 y sobre el final, cuando el negriazul se había puesto un gol abajo y todavía tenía fuerzas para llegar el empate, un pase de La Fiera dejó solo a Gabriel Fernández y los carboneros se llevaron un 4 a 2 muy valioso.

En su nuevo rol dentro de Peñarol, ahora dirigido por Diego López, no encuentra tantos minutos como en los Torneo anteriores pero demuestra en los instantes finales, su frialdad a la hora de decidir en los momentos más calientes.

“En una jugada un jugador normal la tira al arco, pero Maxi ya había visto a un jugador que estaba atrás, que era el Toro (Fernández), y lo dejó solo”, dijo el Memo, sobre Rodríguez.

El argentino confirmó su llegada a Peñarol el 26 de julio de 2017, lo que significó una bomba para los hinchas del carbonero y para los seguidores del fútbol uruguayo. Un jugador con gran pasado en Newell´s, Espanyol, Atlético Madrid y Liverpool, llegaba a un deslucido Campeonato local y a un equipo grande que necesitaba reencontrarse con la gloria.

Desde su debut, el 20 de agosto en la goleada frente a El Tanque, la Fiera disputó 42 partidos oficiales, en donde convirtió 14 tantos y levantó dos copas. Además los números lo avalan a nivel doméstico ya que suma 36 cotejos, con 30 victorias, tres derrotas y tres empates.

En el primer Torneo que defendió al mirasol, jugó 1238 minutos, llegando a seis dianas.

De las 15 fechas del Clausura 2017, jugó en 13, ganó 12, perdió uno contra River Plate y no conoció la igualdad. No estuvo presente frente a Danubio y Plaza en noviembre, por lesión.

En las finales, de la Anual y del Uruguayo, ante Defensor también dijo presente, disputando ambos partidos, con victoria y copa en alto para los aurinegros.

Su segundo trofeo con Peñarol no se hizo esperar mucho ya que en enero de 2018 aportó un gol en la victoria contundente frente a Nacional por 3 a 1, en la primera Supercopa de la historia.

Un nuevo Campeonato comenzó y el primer semestre fue similar para Maxi, al del año anterior. En el Apertura jugó 13 partidos, ganó nueve, empató dos y perdió dos, con cuatro tantos anotados.

Pero Peñarol no logró ganarlo y fue por el Intermedio, en donde Rodríguez estuvo desde el arranque en cuatro ocasiones. Pese a que tampoco se pudo quedar con el trofeo, sus números terminaron en verde con tres victorias y una sola caída, aportando dos goles.

En copas internacionales su suerte fue la misma que la del aurinegro, más allá de haber ganado más de lo que perdió, sin poder romper la red en ninguna oportunidad, ni por Libertadores ni en Sudamericana.

El nuevo papel de Maxi en el equipo que dirige López, le sienta bien. Llegando desde afuera lee perfectamente el juego y le da claridad a sus compañeros.

Todos sus partidos

Clausura 2017

Peñarol 4 - 0 El Tanque (1 gol)

Peñarol 2 - 1 Liverpool (1 gol)

Peñarol 1 - 0 Boston River

Peñarol 2 - 0 Wanderers

Peñarol 2 - 0 Nacional

Peñarol 3 - 0 Fénix

Peñarol 4 - 1 Rampla (1 gol)

Peñarol 3 - 1 Defensor

Peñarol 3 - 2 Sud América (1 gol)

Peñarol 1 - 0 Juventud

Peñarol 2 – 0 Danubio (no jugó)

Peñarol 3 - 0 Plaza (no jugó)

Peñarol 1 - 2 River

Peñarol 4 - 0 Cerro (1 gol)

Peñarol 4 - 0 Racing (1 gol)

Finales Uruguayo 2017

Peñarol 1 - 0 Defensor (Anual)

Peñarol 0 (4) -0 (2) Defensor (uruguayo)

Apertura 2018

Peñarol 2 - 0 Racing

Peñarol 4 - 1 River Plate

Peñarol 1 - 1 Wanderers

Peñarol 2 - 1 Liverpool (1 gol)

Peñarol 2 - 1 Boston River

Peñarol 3 - 0 Cerro

Peñarol 2 - 0 Atenas

Peñarol 1 - 1 Danubio

Peñarol 0 - 2 Torque

Peñarol 2 - 1 Rampla (1 gol)

Peñarol 3 - 0 Fénix (2 goles)

Peñarol 1 - 1 Nacional

Peñarol 1 - 0 Progreso (No jugó)

Peñarol 4 - 1 Defensor

Intermedio 2018

Peñarol 3 - 4 Progreso

Peñarol 6 - 0 River Plate (1 gol)

Peñarol 3 - 0 Boston River

Peñarol 2 - 1 Atenas (No jugó)

Peñarol 3 - 4 Torque (No jugó)

Peñarol 3 - 1 Defensor (1 gol)

Clausura 2018

Peñarol 1 - 1 Racing

Peñarol 1 - 0 River

Peñarol 3 - 0 Wanderers (No jugó)

Peñarol 4 - 2 Liverpool

Peñarol 2 a 1 Boston River (No jugó)

Peñarol 3 a 2 Cerro (1 gol)

Presencias internacionales

Peñarol 3 - 1 Atlético Tucumán (LIB)

Peñarol 2 - 0 Libertad (LIB)

Peñarol 0 - 1 Atlético Tucumán (LIB)

Peñarol 2 - 0 The Strongest (LIB)

Peñarol 0 - 2 Atlético Paranaense (SUD)

La cifra

14 Goles oficiales convirtió Maxi Rodríguez en Peñarol; seis en el Clausura 2017, cuatro en el Apertura 2018, dos en el Intermedio, uno en el Clausura en disputa y uno por la Supercopa frente a Nacional.