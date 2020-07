Médica Uruguaya: creen que el coronavirus "ya estaba circulando" antes de primer caso detectado

En la Médica Uruguaya aún no tienen del todo claro quién prendió la mecha para activar el último de los incendios de coronavirus que desde hace más de 10 días tiene en estado de alerta a las autoridades políticas y sanitarias del país.

Si bien el "componente hospitalario" del brote en la mutualista de la capital ahora está "controlado" –según afirmó este sábado el infectólogo Henry Albornoz, miembro del Comité de Crisis de la institución–, todavía restan unos días para resolver la situación y, mientras tanto, sigue reinando la duda respecto a cuál fue el caso índice que avivó el foco.

En principio se creía que el hilo epidemiológico había tenido su origen en un hombre portador de una enfermedad crónica que tuvo que ser internado por una descompensación y que antes había estado en el Chuy. Ese paciente estuvo internado unos cinco días y luego fue dado de alta.

Como no tenía síntomas respiratorios a la hora del ingreso, no se le hizo un hisopado, tal como establecen los protocolos sanitarios vigentes hasta el momento. No obstante, siete días después volvió a ingresar al sanatorio, esta vez sí con síntomas respiratorios, y ahí se confirmó que tenía covid 19.

Pero Albornoz dijo que la hipótesis principal es que el hombre se contagió en la propia institución. "Pasó que probablemente el coronavirus ya estuviera circulando y quizá hubieran otros pacientes, personal de salud, acompañantes o familiares, que alguno actuó como introductor del coronavirus y otros actuamos como dispersores", comentó el infectólogo este sábado a Subrayado.

"Nosotros detectamos el primer caso, y no digo caso índice, en ese paciente que había estado internado cinco días, había hecho una buena evolución de su enfermedad crónica, a los cinco días se va de alta, y vuelve a los cinco días, ahí sí con una enfermedad respiratoria, y se confirma el coronavirus. Ahí teníamos dos sospechas: o ya la tenía cuando estuvo acá, quizá en etapa asintomática o en incubación, y ahí teníamos un problema por las otras personas que habían estado expuesta a él, o la hipótesis que menos queríamos aceptar: que lo hubiera adquirido ahí en la propia institución", señaló.

"Eso llevó a revisar estrictamente esa internación. En realidad no encontramos ningún elemento que sugiriera que en ese momento (el de su primera internación) estuviera cursando la infección. Con lo cual esa primera sospecha de caso sintomático que se nos hubiera pasado por otra enfermedad, cuando revisamos llegamos a convencimiento de que no fue así. No hubo error de protocolo de asistencia de ese paciente", agregó Albornoz.

"Transmisión hospitalaria controlada"

El infectólogo dijo que en la Médica Uruguaya están "bastante alentados a pensar" de que la "transmisión hospitalaria" está "controlada", más allá de que puedan seguir surgiendo casos producto de la transmisión comunitaria. "Ya en estos últimos días los casos que detectamos fueron dos pacientes, que estaban internados y que son como un fenómeno secundario al brote inicial. No es donde ocurrió el fenómeno inicial localizado en un piso", argumentó.

Según Albornoz, "que la situación esté controlada quiere decir que todos los vectores de transmisión parecen estar detectados, aislados y por lo tanto uno no espera dispersión de esos, aunque sí pueden haber casos nuevos, porque todavía aparecen casos comunitarios secundarios a los casos que ya habían salido". "Parece estar controlada, y no digo resuelta. Va a estar resuelta cuando pasen dos períodos de incubación (unas dos semanas) desde el último caso", agregó.

El infectólogo dijo que se detectaron 74 personas contagiadas por la transmisión netamente hospitalaria. "Eso es lo que tenemos registrado. Los datos del ministerio son un poco mayores porque incluye en el mismo proceso la transmisión comunitaria. Ahí probablemente estemos en el entorno de los 100 casos", acotó.