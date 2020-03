Médico recibió una multa de la IMM mientras atendía un posible caso de coronavirus

🗣️ | COMUNICAMOS



Ante la circulación de un video sobre un procedimiento de aplicación de infracción a un médico:



▪️ El vehículo no fue guinchado

▪️ El vehículo estaba en infracción

▪️ No tenía identificación de médico

▪️ Aún teniéndola, no se puede estacionar en prohibidos