MegaAgro logró máximo de US$ 5.400 en el remate de Valle Chico y El Toril

MegaAgro vendió toros y vientres Hereford, Polled Hereford y Angus en el tercer remate anual de las cabañas Valle Chico y El Toril, en el que logró un precio máximo de U$ 5.400. En ese valor se colocó uno de los 22 toros Polled Hereford que se dispersaron.

La torada Polled Hereford se colocó a US$ 3.332 de promedio, mientras que la Hereford a US$ 4.120 y la Angus a US$ 2.566.

Por otro lado, las vaquillonas Hereford HS se valorizaron en US$ 590.

Desde el escritorio resaltaron que este fue “un muy buen remate”.

Felicitaciones a la familia Bonomi de las cabañas Valle Chico y El Toril por un muy buen remate👏

October 20, 2021

En esta oportunidad MegaAgro operó junto al escritorio Fernando de la Peña.

La venta, que se tituló “Los moderados de Valle Chico y El Toril”, en referencia a las características de los animales ofertados, se hizo en el local Puente Otegui, en Lavalleja, con la financiación del banco Scotiabank.